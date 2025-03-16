Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdırıldı: 2000'lere nostaljik geri dönüş

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdırıldı: 2000'lere nostaljik geri dönüş

Haber Merkezi
10:1516/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları sızdırıldı. Sarı lacivertli takımın yeni sezon formalarına, nostaljik bir geri dönüş havası verildi.

Süper Lig'de 2024/2025 sezonu devam ediyor ama takımlar yeni sezon için formalarını da hazırlamaya başladı.

Yeni sezonda Adidas ile iş birliği yapan Fenerbahçe'nin, 2025/2026 sezonunda giyeceği formalar da sosyal medyaya düşmeye başladı.

Fenerbahçe'nin 2025/2026 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın kesinleştiği iddia edildi.

İddiaya göre Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği deplasman forması bu şekilde.

2000'lerde moda olan forma tasarımına geri dönen sarı lacivertlilerin, yeni sezonda deplasmanda sarı forma giyeceği iddia edildi.

#Fenerbahçe
#Adidas
#Fenerbahçe yeni sezon formaları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sıfır araçlar için ÖTV indirimi yolda! Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Hurda teşviki ile yerli üretime büyük destek