Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdırıldı: 2000'lere nostaljik geri dönüş

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları sızdırıldı. Sarı lacivertli takımın yeni sezon formalarına, nostaljik bir geri dönüş havası verildi.
Süper Lig'de 2024/2025 sezonu devam ediyor ama takımlar yeni sezon için formalarını da hazırlamaya başladı.
Yeni sezonda Adidas ile iş birliği yapan Fenerbahçe'nin, 2025/2026 sezonunda giyeceği formalar da sosyal medyaya düşmeye başladı.
Fenerbahçe'nin 2025/2026 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın kesinleştiği iddia edildi.
İddiaya göre Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği deplasman forması bu şekilde.
2000'lerde moda olan forma tasarımına geri dönen sarı lacivertlilerin, yeni sezonda deplasmanda sarı forma giyeceği iddia edildi.