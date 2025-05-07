Ferran Jutgla kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve değeri ne kadar?

Ferran Jutglà Blanc, İspanyol bir futbolcudur. 1 Şubat 1999 doğumludur, yani 2025 itibarıyla 26 yaşındadır. Mevkisi forvet olup, genellikle santrfor olarak görev yapar ve sağ ayağını kullanır. Şu anda Belçika ekibi Club Brugge'de forma giymektedir. Daha önce Barcelona ve Espanyol gibi takımlarda da oynamıştır.



