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Beşiktaş’ın gündeminde İspanyol golcü: Ferran Jutgla kimdir?

Beşiktaş’ın gündeminde İspanyol golcü: Ferran Jutgla kimdir?

16:357/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ta gelecek sezon golcü arayışları sürüyor. Immobile ile sezon sonunda yolları ayıracak olan siyah-beyazlıları rotayı İspanyol golcüye çevirdi. Bu sezon Belçika Ligi’nde sezona damga vuran ismin menajeri ile ilk temas kuruldu.

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Beşiktaş, rotasını Belçika'ya çevirdi.


Fanatik'in haberine göre siyah-beyazlılar, Club Brugge forması giyen Ferran Jutlga'yı gündemine aldı.


Beşiktaş Scouting Direktörü Eduard Graf, 26 yaşındaki forvetin menajeriyle görüşme yaptı.

İspanyol oyuncu, kanat bölgesinde de görev yapabiliyor.


Barcelona altyapısından yetişen Jutlga, bu sezon 52 maça çıkıp 13 gol 3 asiste imza attı.


Ferran Jutgla kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve değeri ne kadar?

Ferran Jutglà Blanc, İspanyol bir futbolcudur. 1 Şubat 1999 doğumludur, yani 2025 itibarıyla 26 yaşındadır. Mevkisi forvet olup, genellikle santrfor olarak görev yapar ve sağ ayağını kullanır. Şu anda Belçika ekibi Club Brugge'de forma giymektedir. Daha önce Barcelona ve Espanyol gibi takımlarda da oynamıştır.


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