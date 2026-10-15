Eski futbolcudan canlı yayında olay iddia: “Asensio sakat değildir!”
Eski futbolcu Ümit Karan, Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun sakatlığı hakkında canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili tartışmalar sürerken, eski futbolcu Ümit Karan'dan gündem yaratabilecek bir açıklama geldi.
Karan, katıldığı Kramport Sports programında canlı yayında yaptığı değerlendirmede Asensio'nun sakat olmadığına inandığını belirterek futbolculuk tecrübesine dayalı bir yorumda bulundu.
“Bir futbolcu olarak bunu söylüyorum”
Ümit Karan, Asensio'nun durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Ben bir futbolcu olarak bunu söylüyorum, hissiyattan konuşmak istiyorum: Asensio sakat değildir! Bir insan Şampiyonlar Ligi maçında oynamak için kendisini korumaya alır.”
Karan'ın sözleri, Asensio'nun sakatlığı ve maçlarda forma giyme durumu hakkında tartışma yarattı.
Asensio'nun sakatlığıyla ilgili resmî açıklama
Fenerbahçe, daha önce Marco Asensio'nun sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit edildiğini açıklamıştı. Kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını ve sahalara dönüşü için sağlık ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirmişti.