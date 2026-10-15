Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza övgü: “Tek başına oynadı, helal olsun”
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Nihat Kahveci, sarı-lacivertli takımın yıldızına performansından dolayı övgüler yağdırdı. Kahveci, genç oyuncu için “10 maç ilk 11 oynatırım” ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Aston Villa karşısında ağır bir yenilgi aldı.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazanırken, sarı-lacivertlilerin performansı maçın ardından tartışma konusu oldu.
Kontraspor YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci ise Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çekti. Kahveci, milli futbolcuyu överken takımın genel performansına yönelik eleştirilerini de dile getirdi.
“Helal olsun lan sana!”
Fenerbahçe'nin geçen sezon Aston Villa karşısında sergilediği performansı hatırlatan Nihat Kahveci, Oğuz Aydın'ın mücadelesini şu sözlerle değerlendirdi...
“Yemin ediyorum böyle olmaz. Geçen seneki Aston Villa'ya iç sahada ilk yarı iyi oynamış Aston'a ikinci yarı akıyorsun ki bu kadrodan daha kötü kadroyla.
Oğuz! (Alkışlıyor) Helal olsun lan sana vallahi helal olsun! 10 maç ilk 11 oynatırım peş peşe bugün tek başına oynadı.”
Fenerbahçe'de ağır yenilgi
Aston Villa, karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyarak Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etti. İngiliz ekibinde Nicolas Jackson ve Ross Barkley ikişer gol kaydederken, Johan Manzambi ve Tammy Abraham da skora katkı sağladı.
Fenerbahçe'nin farklı mağlubiyeti Avrupa'daki hedefleri açısından önemli bir darbe olurken, Nihat Kahveci'nin Oğuz Aydın hakkındaki sözleri karşılaşma sonrası öne çıkan değerlendirmeler arasında yer aldı.