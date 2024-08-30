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Spor

Galatasaray ayrılığı duyurdu

17:26 - 30/08/2024 Friday
Güncelleme: 17:30 - 30/08/2024 Friday
Yeni Şafak

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan sol bek oyuncusu Derrick Köhn, Bundesliga ekibine transfer oldu.

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Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Hannover'den kadrosuna kattığı Derrick Köhn, Almanya'ya geri döndü.

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Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki Gana asıllı Alman futbolcunun Bundesliga'ya ekibi Werder Bremen'e kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

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Derrick Köhn, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'ya gitmişti.

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Galatasaray, Derrick Köhn'nün bonservisi için 3.3 milyon euro ödemişti.

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Sarı-kırmızılı formayla 19 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol atıp 2 asist kaydetmişti.

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Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Derrick Köhn, son oynanan Young Boys maçının devre arasında teknik direktör Okan Buruk tarafından kenara alınmıştı.

#Galatasaray
#Derrick Köhn
#Werder Bremen
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