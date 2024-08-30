Galatasaray ayrılığı duyurdu

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan sol bek oyuncusu Derrick Köhn, Bundesliga ekibine transfer oldu.
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Hannover'den kadrosuna kattığı Derrick Köhn, Almanya'ya geri döndü.
Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki Gana asıllı Alman futbolcunun Bundesliga'ya ekibi Werder Bremen'e kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Derrick Köhn, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'ya gitmişti.
Galatasaray, Derrick Köhn'nün bonservisi için 3.3 milyon euro ödemişti.
Sarı-kırmızılı formayla 19 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol atıp 2 asist kaydetmişti.
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Derrick Köhn, son oynanan Young Boys maçının devre arasında teknik direktör Okan Buruk tarafından kenara alınmıştı.