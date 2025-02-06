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Galatasaray transferde durmak bilmiyor: Bir İspanyol yıldız daha yolda!

Galatasaray transferde durmak bilmiyor: Bir İspanyol yıldız daha yolda!

17:076/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray’da transfer bombaları ardı ardına geliyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Carlos Cuesta ile anlaştı. Eski oyuncusu Lemina’yı kadrosuna katan Galatasaray Morata’dan sonra bir İspanyol yıldızı daha getiriyor. Cimbom 21 yaşındaki oyuncu için İspanyol devine ilk teklifi yaptı. Detaylar haberimizde.

Galatasaray transferde gaza bastı.


Son olarak Lemina'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, stoper pozisyonu için Carlos Cuesta ile de anlaştı.

Sağ bek arayışında olan Galatasaray'ın gündemine Sevilla'dan Juanlu Sánchez'i aldığı iddia edildi.


Play Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Juanlu Sánchez için Sevilla'ya resmi teklifte bulundu.


21 yaşındaki İspanyol futbolcunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.


Sánchez bu sezon Sevilla formasıyla 20 maça çıktı.


Genç sağ bek bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.


#Galatasaray
#Juanlu Sanchez
#Sevilla

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