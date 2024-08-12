Galatasaray'dan kiralık gitmişti: İlk maçında şov yaptı

Galatasaray'ın sezon başında 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiraladığı genç kaleci Jankat Yılmaz, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Galatasaray, bu sezon genç kalecisi Jankat Yılmaz'ı 1. Lig takımlarından Adanaspor'a kiraladı.
İlk maçına Esenler Erokspor karşısında çıkan genç eldiven, başarılı bir performansa imza attı.
Yaptığı kurtarışlarla sosyal medyada da gündem olan Jankat, Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazandı.
19 yaşındaki file bekçisi için 'Muslera'dan sonra kalemiz emin ellerde' yorumları yapılıyor.
Jankat Yılmaz, Erokspor karşısında 73 dakika forma giydi. Genç eldiven sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı.
2004 doğumlu Jankat Yılmaz, kariyerine Galatasaray altyapısında başladı.
Başarılı kalecinin sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.