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Spor

Galatasaray'dan kiralık gitmişti: İlk maçında şov yaptı

17:10 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:23 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'ın sezon başında 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiraladığı genç kaleci Jankat Yılmaz, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Galatasaray, bu sezon genç kalecisi Jankat Yılmaz'ı 1. Lig takımlarından Adanaspor'a kiraladı.





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İlk maçına Esenler Erokspor karşısında çıkan genç eldiven, başarılı bir performansa imza attı.




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Yaptığı kurtarışlarla sosyal medyada da gündem olan Jankat, Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazandı.



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19 yaşındaki file bekçisi için 'Muslera'dan sonra kalemiz emin ellerde' yorumları yapılıyor.


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Jankat Yılmaz, Erokspor karşısında 73 dakika forma giydi. Genç eldiven sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı.


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2004 doğumlu Jankat Yılmaz, kariyerine Galatasaray altyapısında başladı.

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Başarılı kalecinin sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

#Galatasaray
#Adanaspor
#Jankat Yılmaz
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