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Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor Avrupa devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor Avrupa devinin başına geçiyor

Tuğçe Erginkoç
13:2223/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Igor Tudor'un yeni takımı netleşti. Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa devinin başına geçiyor.

Ülkemizde bir dönem Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu.

İtalya basınında yer alan haberlere göre 46 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar Juventus'la anlaşma sağladı.

Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde gelmesi beklenirken, Juventus'un ligi ilk 4'te bitirmesi halinde Tudor'la uzun vadeli bir sözleşme yapılacağı da bildirildi.

Mevcut teknik direktör Motta ile yakın zamanda sözleşme feshedilecek.

Juventus, 29 haftası geride kalan Serie A'da topladığı 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Son olarak Lazio'yu çalıştıran Igor Tudor da 11 maçta 1.91 puan ortalaması tuturmuştu.

#Galatasaray
#Igor Tudor
#Serie A

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