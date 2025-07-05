Galatasaray'ın yeni kalecisi belli oldu: Oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı

Fernando Muslera ayrılığı sonrası kaleci mevkisi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladı.
14 yılın ardından Galatasaray'a veda efsane file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine gelecek isim için çalışmalar sürüyor.
Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği kalecilerin 3'ü öne çıkıyor. Inter'den Yann Sommer, Chelsea'den Petrovic ve Lyon kalesini koruyan Lucas Perri.
35 yaşındaki İsviçreli kaleci Yann Sommer ile görüşen Galatasaray, oyuncunun yüksek maaş talebini karşılayacaklarını belirtti. Fakat Inter'in ayrılığına sıcak bakmaması transferde en büyük engel.
İkinci aday Petrovic'i ise Chelsea bonservisiyle göndermeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi kabul görmezken, İngiliz basınında Sunderland'in 25 milyon euro karşılığında transferi bitirmeye yakın olduğu yazıldı.
Galatasaray'ın son adayı Lyon kalesini koruyan Lucas Perri ile görüşmelerini olumlu sonlandırdığı, transferin bitme noktasına geldiği yazıldı.
Gazeteci Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Lucas Perri için hem Lyon hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. Başkan Dursun Özbek onayladığı an imzalar atılacak.
Ayrıca Galatasaray'ın eski kalecisi Brezilyalı Claduio Taffarel'in de görüşü alındığı, Perri için olumlu referans verdiği belirtildi.
1.97 boyundaki Brezilyalı Perri, geride bıraktığımız sezon Lyon formasıyla toplamda 45 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların 13'ünde kalesini gole kapatırken, 60 kez meşin yuvarlağı ağlarında gördü.