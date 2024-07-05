Spor

İspanya EURO 2024'te yarı finalde: Ev sahibi Almanya 119. dakikada yıkıldı |ÖZET

21:34 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 21:52 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında İspanya ev sahibi Almanya'yı uzatmaların son dakikasında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Boğalara galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Dani Olmo ve 119. dakikada Merino kaydetti. Bu sonucun ardından İspanya, yarı finalde Portekiz-Fransa maçının galibiyle eşleşecek. İspanya-Almanya maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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İspanya, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Almanya ile karşı karşıya geldi.

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Boğalar ev sahibi Almanya'yı uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Galibiyeti getiren golü 51. dakikada Dani Olmo ve 119. dakikada Merino kaydetti.

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Almanya'nın tek golünü 88. dakikada Wirtz attı.

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İspanya, yarı finalde Portekiz - Fransa maçının galibiyle eşleşecek.

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Turnuva öncesinde futbolu bırakacağını açıklayan Toni Kroos, kariyerini noktalamış oldu.

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İSPANYA - ALMANYA MAÇ ÖZETİ


İspanya - Almanya maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#İspanya
#Almanya
#EURO 2024
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