Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında İspanya ev sahibi Almanya'yı uzatmaların son dakikasında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Boğalara galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Dani Olmo ve 119. dakikada Merino kaydetti. Bu sonucun ardından İspanya, yarı finalde Portekiz-Fransa maçının galibiyle eşleşecek. İspanya-Almanya maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 7 İspanya, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Almanya ile karşı karşıya geldi.

2 / 7 Boğalar ev sahibi Almanya'yı uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

3 / 7 Galibiyeti getiren golü 51. dakikada Dani Olmo ve 119. dakikada Merino kaydetti.

4 / 7 Almanya'nın tek golünü 88. dakikada Wirtz attı.

5 / 7 İspanya, yarı finalde Portekiz - Fransa maçının galibiyle eşleşecek.

6 / 7 Turnuva öncesinde futbolu bırakacağını açıklayan Toni Kroos, kariyerini noktalamış oldu.