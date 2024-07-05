Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında İspanya ev sahibi Almanya'yı uzatmaların son dakikasında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Boğalara galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Dani Olmo ve 119. dakikada Merino kaydetti. Bu sonucun ardından İspanya, yarı finalde Portekiz-Fransa maçının galibiyle eşleşecek. İspanya-Almanya maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İspanya, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Almanya ile karşı karşıya geldi.
Boğalar ev sahibi Almanya'yı uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Galibiyeti getiren golü 51. dakikada Dani Olmo ve 119. dakikada Merino kaydetti.
Almanya'nın tek golünü 88. dakikada Wirtz attı.
İspanya, yarı finalde Portekiz - Fransa maçının galibiyle eşleşecek.
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