Kartal'da bek operasyonu

Beşiktaş'ın kadrodaki eksikler konusundaki çatışmaları sürerken, yönetim iki bek bölgesine de takviye yapmak üzere. Siyah-beyazlılar sol bek için Borna Sosa, sağ bek için ise Hollandalı oyuncu Rick Karsdorp'u bitirmeye çalışıyor.
Beşiktaş'ta Süper Kupa maçında Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyetin yankıları sürerken, yönetim kazanılan kupanın eksikleri örtmesine izin vermeyecek.
Siyah-beyazlılar, kadrosunu alternatifli hale getirmeye çalışıyor.
Öncelikle sağ bek ve sol bek takviyesi yapmak isteyen yönetim, çeşitli isimlerle ve kulüplerle görüşmelerde bulunuyor.
Kartal'ın sol bek için alternatif adayları arasında Borna Sosa bulunuyor.
Ajax formasını giyen Sosa, geçen sezon 28 maçta 5 asist yaptı.
Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapılacak.
Sağ bek bölgesi için de güçlü adaylardan birisi Rick Karsdorp.
Roma'nın kadroda düşünmediği ve Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan Hollandalı futbolcu için teklif yapıldığı belirtildi.
İtalyan medyası Beşiktaş'ın ciddi olduğunu ve görüşmelerin bitme aşamasına geldiğini ifade etti.