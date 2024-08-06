Kartal'da bek operasyonu

Beşiktaş'ın kadrodaki eksikler konusundaki çatışmaları sürerken, yönetim iki bek bölgesine de takviye yapmak üzere. Siyah-beyazlılar sol bek için Borna Sosa, sağ bek için ise Hollandalı oyuncu Rick Karsdorp'u bitirmeye çalışıyor.

1 / 9 Beşiktaş'ta Süper Kupa maçında Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyetin yankıları sürerken, yönetim kazanılan kupanın eksikleri örtmesine izin vermeyecek.

2 / 9 Siyah-beyazlılar, kadrosunu alternatifli hale getirmeye çalışıyor.

3 / 9 Öncelikle sağ bek ve sol bek takviyesi yapmak isteyen yönetim, çeşitli isimlerle ve kulüplerle görüşmelerde bulunuyor.

4 / 9 Kartal'ın sol bek için alternatif adayları arasında Borna Sosa bulunuyor.

5 / 9 Ajax formasını giyen Sosa, geçen sezon 28 maçta 5 asist yaptı.

6 / 9 Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapılacak.

7 / 9 Sağ bek bölgesi için de güçlü adaylardan birisi Rick Karsdorp.

8 / 9 Roma'nın kadroda düşünmediği ve Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan Hollandalı futbolcu için teklif yapıldığı belirtildi.