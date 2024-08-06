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Spor

Kartal'da bek operasyonu

09:58 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 10:31 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Beşiktaş'ın kadrodaki eksikler konusundaki çatışmaları sürerken, yönetim iki bek bölgesine de takviye yapmak üzere. Siyah-beyazlılar sol bek için Borna Sosa, sağ bek için ise Hollandalı oyuncu Rick Karsdorp'u bitirmeye çalışıyor.

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Beşiktaş'ta Süper Kupa maçında Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyetin yankıları sürerken, yönetim kazanılan kupanın eksikleri örtmesine izin vermeyecek. 

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Siyah-beyazlılar, kadrosunu alternatifli hale getirmeye çalışıyor. 

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Öncelikle sağ bek ve sol bek takviyesi yapmak isteyen yönetim, çeşitli isimlerle ve kulüplerle görüşmelerde bulunuyor.

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Kartal'ın sol bek için alternatif adayları arasında Borna Sosa bulunuyor. 

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Ajax formasını giyen Sosa, geçen sezon 28 maçta 5 asist yaptı. 

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Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapılacak.

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Sağ bek bölgesi için de güçlü adaylardan birisi Rick Karsdorp.

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Roma'nın kadroda düşünmediği ve Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan Hollandalı futbolcu için teklif yapıldığı belirtildi.

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İtalyan medyası Beşiktaş'ın ciddi olduğunu ve görüşmelerin bitme aşamasına geldiğini ifade etti. 

#Beşiktaş
#Borna Sosa
#Rick Karsdorp
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