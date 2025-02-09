Kocaelispor-Amedspor maçında kahreden kaza: 16 yaşındaki taraftar tribünden düştü

Olaya ilişkin Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün oynadığımız maçta düşüp başına yara alan taraftarımız Efe Kartal Öztay'ın yapılan tetkikler sonucunda durumunun kritik olduğunu üzülerek öğrendik. Haydi Efe! Kazanılacak çok kupa var ayağa kalk!" ifadelerine yer verildi.