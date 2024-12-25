Beşiktaş’ın altyapısından çıkan Mustafa Hekimoğlu, performansıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen golcü futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Mustafa Hekimoğlu, özellikle adını birçok futbolseverin hafızasına 3 Ağustos’ta oynanan Süper Kupa finalinde yazdırdı. Peki, Mustafa Hekimoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar.

1 /16 MUSTAFA HEKİMOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Beşiktaş altyapısından çıkan son futbolculardan biri olan 17 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu, gelecekte Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.



2 /16 Beşiktaş, altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı ve Semih Kılıçsoy gibi isimlerin ardından Hekimoğlu ile büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

3 /16 Türkiye Milli Takımı’nda Burak Yılmaz sonrası sabit bir santrfor eksikliği yaşanırken, Hekimoğlu bu boşluğu dolduracak bir aday olarak öne çıkıyor.



4 /16 Mustafa Hekimoğlu, adını birçok futbolseverin hafızasına 3 Ağustos’ta oynanan Süper Kupa finalinde yazdırdı.

5 /16 Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 5-0 mağlup ettiği bu karşılaşmada, İtalyan efsanesi Ciro Immobile’nin yerine 85. dakikada oyuna giren genç oyuncu, 7 dakika sonra Bundesliga ve Serie A tecrübesine sahip Kaan Ayhan’ı geçerek, topu Fernando Muslera’nın yanından ağlara gönderdi ve skoru 5-0’a taşıdı.



6 /16 Bu başarılı performansıyla sezona golle başlayan Hekimoğlu’nun daha fazla forma şansı bulması bekleniyordu.



7 /16 Ancak Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde 28. sıraya düşmesi ve Süper Lig’de 6. sıraya kadar gerilemesi, genç oyuncuların süre bulmasını zorlaştırdı.

8 /16 Bu nedenle güncel sezon boyunca yalnızca 233 dakika sahada kalabilen Hekimoğlu, şimdilik Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy’un arkasında üçüncü forvet konumunda yer alıyor.



9 /16 Ancak buna rağmen, genç oyuncunun gelecekte Türk futbolunun önemli golcülerinden biri olabilir. Türkiye futbolunda yaşanan santrfor boşluğunun Hekimoğlu ile doldurulacağı yönündeki görüşler de bulunuyor.

10 /16 Türkiye U21 Milli Takımı’nda forma giyen Mustafa Hekimoğlu, milli takımın alt yaş kategorilerinde toplam 10 gol atmayı başardı.



11 /16 Hem santrfor hem de sağ ve sol kanatta oynayabilen genç futbolcu, özellikle santrfor özellikleriyle öne çıkıyor. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen 1.86 boyuyla dikkat çeken Hekimoğlu, güçlü fiziğiyle fiziksel mücadelelerde üstünlük sağlıyor.



12 /16 Ayrıca top kontrolü, top hakimiyeti ve şut vuruşlarındaki başarısı, dikkat çeken diğer özellikleri arasında yer alıyor.



13 /16 Ancak Hekimoğlu’nun ilk 11’de daha fazla süre bulabilmesi için oyun bilgisi ve pozisyon alma konularında kendisini geliştirmesi gerekiyor.



14 /16 Aralık 2024’te yapılan Süper Lig piyasa değer güncellemesinde, Hekimoğlu’nun değeri 500 bin Euro artarak 2.5 milyon Euro’ya yükseldi. Ancak bu yükselişin devamı, alacağı süreler ve göstereceği performansa bağlı olacak.

15 /16 Beşiktaş’ın Eylül 2024’te Ajax ile oynadığı Avrupa Ligi karşılaşması, Mustafa Hekimoğlu için unutulmaz bir anı oldu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından ilk 11’de sahaya sürülen Hekimoğlu, 17 yaş 157 gün ile Beşiktaş tarihine adını yazdırdı.

