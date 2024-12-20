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Benfica erteleme maçında Di Maria’nın golleriyle galip geldi | ÖZET

Benfica erteleme maçında Di Maria’nın golleriyle galip geldi | ÖZET

09:4420/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Portekiz Premier Lig 8. hafta eleme maçında Benfica deplasmanda Nacional ile karşılaştı. Angel Di Maria’nın attığı gollerle Benfica rakibini 2-0 mağlup etti. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu 81. dakika Orkun Kökçü ise 87. dakika sahada kaldı. Benfica bu sonuçla puanını 35’e yükselterek 2. sırada yer aldı. Nacional - Benfica maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Portekiz Premier Lig 8. haftasında Nacional ve Benfica karşı karşıya geldi.


Karşılaşma Benfica’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.


Goller dakika 59’ ve 74’ Angel Di Maria’dan geldi. 

Kerem Aktürkoğlu maçın 81. dakikasında yerini Jan-Nikas Beste’ye bıraktı


Orkun Kökçü ise 87. dakikada yerini Benjamin Rollheiser’e bıraktı.

Benfica bu sonuçla maç eksiğini tamamlayarak 35 puanla 2. sırada yer aldı.


NACİONAL - BENFİCA MAÇ ÖZETİ


Nacional - Benfica maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Nacional
#Benfica
#Portekiz Premier Lig

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