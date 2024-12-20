Portekiz Premier Lig 8. hafta eleme maçında Benfica deplasmanda Nacional ile karşılaştı. Angel Di Maria’nın attığı gollerle Benfica rakibini 2-0 mağlup etti. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu 81. dakika Orkun Kökçü ise 87. dakika sahada kaldı. Benfica bu sonuçla puanını 35’e yükselterek 2. sırada yer aldı. Nacional - Benfica maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 Portekiz Premier Lig 8. haftasında Nacional ve Benfica karşı karşıya geldi.



2 /7 Karşılaşma Benfica’nın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



3 /7 Goller dakika 59’ ve 74’ Angel Di Maria’dan geldi.

4 /7 Kerem Aktürkoğlu maçın 81. dakikasında yerini Jan-Nikas Beste’ye bıraktı



5 /7 Orkun Kökçü ise 87. dakikada yerini Benjamin Rollheiser’e bıraktı.

6 /7 Benfica bu sonuçla maç eksiğini tamamlayarak 35 puanla 2. sırada yer aldı.

