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Pedro Malheiro Trabzonspor'dan ayrılıyor: Fırtına kasayı dolduracak

Pedro Malheiro Trabzonspor'dan ayrılıyor: Fırtına kasayı dolduracak

18:579/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
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Trabzonspor'un başarılı bek oyuncusu Pedro Malheiro, bordo-mavili takımdan ayrılıyor. Karadeniz ekibinin Portekizli futbolcunun transferi için anlaşma sağladı iddia edildi. İşte Pedro Malheiro'nun yeni takımı ve kazandıracağı ücret...

Trabzonspor forması giyen Portekizli sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi.

24 yaşındaki başarılı futbolcunun yeni adresinin Birleşik Arap Emirleri olacağı yazıldı.

61 Saat'te yer alan habere göre; Trabzonspor, Pedro Malheiro'nun transferi için BAE Pro Lig ekiplerinden Al Wasl ile el sıkıştı.

Bordo-mavili kulüp, Pedro'nun transferinden 7 milyon euro + 1.5 milyon euro bonus kazanacak.

Yapılan anlaşma gereği Al Wasl, bir sonraki satıştan yüzde 15 pay Trabzonspor'a ödeme yapacak. 

Sezon başında Boavista'dan 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Malheiro, Karadeniz ekibinde çıktığı 43 karşılaşmada 6 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.

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