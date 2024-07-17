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Spor

Romelu Lukaku'nun yeni takımı belli oldu

14:45 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:46 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Chelsea forması giyen Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun adı transferde anılmaya devam ediyor. İtalyan basını, 31 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni takımının belli olduğunu yazdı. İşte detaylar...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen yıldız forvet Romelu Lukaku'nun geleceği belli oldu.

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Adı Fenerbahçe ile anılan Belçikalı forvet için transferde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Avrupa basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Romelu Lukaku yeni sezonda Serie A'da mücadele edecek.

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Napoli, Chelsea forması giyen Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak üzere.

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İtalyan devi bu transferi 25 milyon euro + bonuslar karşılığında bitirmeye yakın.

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Lukaku'yla sözleşme konusunda anlaşan Napoli, kısa süre içerisinde transferi duyurmaya hazırlanıyor.


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Geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren yıldız isim toplamda 47 maça çıkarken 21 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.

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Bu yaz düzenlenen EURO 2024'te ise dört maça çıktı. Bu karşılaşmalarda fileleri havalandıramazken 1 asistlik katkı sağladı.


#Romelu Lukaku
#Transfer
#Napoli
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