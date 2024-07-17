Romelu Lukaku'nun yeni takımı belli oldu

Chelsea forması giyen Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun adı transferde anılmaya devam ediyor. İtalyan basını, 31 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni takımının belli olduğunu yazdı. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen yıldız forvet Romelu Lukaku'nun geleceği belli oldu.
Adı Fenerbahçe ile anılan Belçikalı forvet için transferde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Avrupa basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Romelu Lukaku yeni sezonda Serie A'da mücadele edecek.
Napoli, Chelsea forması giyen Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak üzere.
İtalyan devi bu transferi 25 milyon euro + bonuslar karşılığında bitirmeye yakın.
Lukaku'yla sözleşme konusunda anlaşan Napoli, kısa süre içerisinde transferi duyurmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren yıldız isim toplamda 47 maça çıkarken 21 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.
Bu yaz düzenlenen EURO 2024'te ise dört maça çıktı. Bu karşılaşmalarda fileleri havalandıramazken 1 asistlik katkı sağladı.