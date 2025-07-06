Takım arkadaşı anlattı: Arda Güler maç öncesi golü çizmiş

Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia, Borussia Dormund filelerine attığı golle ilgili konuştu. Genç oyuncu, golün asistini yapan Arda Güler'le maç öncesi yaptığı konuşmayı anlattı.
Real Madrid, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek yarı finale çıktı.
Eflatun-beyazlı takımda 90 dakika süre alan Arda Güler, Gonzalo Garcia ve Kylian Mbappe'ye attırdığı gollerle galibiyette önemli rol oynadı.
Gonzalo, karşılaşmanın ardından Arda Güler'in asistinde attığı golle ilgili konuştu.
21 yaşındaki İspanyol santrfor, "Bu golü konuşmuştuk. Maçtan önce biliyordum. Savunma ilerideydi. Arda, boşluk olursa topu bana göndereceğini söyledi. Ben de oradaydım ve golü attım" ifadelerini kullandı.
Öten yandan İspanyol basınından Mundo Deportivo'da, maçta iki asistle yıldızlaşan Arda Güler için, "Türk'ün kramponunda eldiven var" yorumu yapıldı.