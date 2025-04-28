Wilfried Zaha’dan taraftara tepki: ‘Aptalca şeylere cevap vermem’

Normalde bu aptalca şeylere cevap vermezdim ama artık insanların hakkında konuşup durduğu bir günah keçisi değilim. Zaha şudur, Zaha budur ama en iyi başlangıcımızı yaptık ve ligde 1. sıradaydık. Lütfen sızlanmayı bırakın, özellikle de benim adıma." paylaşımında bulundu.



