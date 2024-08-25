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Spor

Bayern Münih geriden gelerek Wolfsburg'u mağlup etti: Sezona üç puanla başladı |ÖZET

18:47 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 18:47 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Almanya Bundesliga ilk hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg'u 3-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Musiala, 65. dakikada Kaminski (K.K) ve 82. dakikada Gnabry kaydetti. Sacha Boey ilk golün asistini yaptı. Wolfsburg-Bayern Münih maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Bayern Münih, Almanya Bundesliga ilk hafta maçında Wolfsburg'u 3-2 mağlup etti.

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Galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Musiala, 65. dakikada Kaminski (K.K) ve 82. dakikada Gnabry attı.

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Sacha Boey rakiplerinden şık sıyrılarak ilk golün asistini yaptı.

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Wolfsburg'un gollerini 47. ve 55. dakikada Majer kaydetti.

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Teknik direktör Vincent Kompany ilk çıktığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

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Wolfsburg - Bayern Münih maçının özetini izlemek için tıklayın.

#Bayern Mühih
#Wolfsburg
#Bundesliga
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