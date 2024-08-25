Almanya Bundesliga ilk hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg'u 3-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Musiala, 65. dakikada Kaminski (K.K) ve 82. dakikada Gnabry kaydetti. Sacha Boey ilk golün asistini yaptı. Wolfsburg-Bayern Münih maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 6 Bayern Münih, Almanya Bundesliga ilk hafta maçında Wolfsburg'u 3-2 mağlup etti.

2 / 6 Galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Musiala, 65. dakikada Kaminski (K.K) ve 82. dakikada Gnabry attı.

3 / 6 Sacha Boey rakiplerinden şık sıyrılarak ilk golün asistini yaptı.

4 / 6 Wolfsburg'un gollerini 47. ve 55. dakikada Majer kaydetti.