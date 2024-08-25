Almanya Bundesliga ilk hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg'u 3-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Musiala, 65. dakikada Kaminski (K.K) ve 82. dakikada Gnabry kaydetti. Sacha Boey ilk golün asistini yaptı. Wolfsburg-Bayern Münih maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Bayern Münih, Almanya Bundesliga ilk hafta maçında Wolfsburg'u 3-2 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Musiala, 65. dakikada Kaminski (K.K) ve 82. dakikada Gnabry attı.
Sacha Boey rakiplerinden şık sıyrılarak ilk golün asistini yaptı.
Wolfsburg'un gollerini 47. ve 55. dakikada Majer kaydetti.
Teknik direktör Vincent Kompany ilk çıktığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.