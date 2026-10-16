COP31 nedeniyle Antalya’da trafik düzenlemesi yapılacak

Antalya Valiliği, kentte düzenlenecek COP31 kapsamında trafik ve ulaşım tedbirlerini kapsayan bir açıklama yayımladı. Antalya’nın uluslararası tanıtımı ve turizm potansiyeli açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilen COP31 sürecinde, kamu kurumları, yerel yönetimler, turizm sektörü, esnaf ve vatandaşların iş birliğiyle kentin misafirperverliğinin dünyaya tanıtılması hedefleniyor. Organizasyon süresince hem uluslararası konukların ulaşımının kolaylaştırılması hem de Antalyalıların günlük yaşamlarının mümkün olduğunca az etkilenmesi amaçlanıyor.