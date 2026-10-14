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Tanesi 30 kiloya ulaştı: Hasat başladı çiftçinin yüzü gülüyor

Tanesi 30 kiloya ulaştı: Hasat başladı çiftçinin yüzü gülüyor

09:27, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:32, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
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Tanesi 30 kiloya ulaştı: Hasat başladı çiftçinin yüzü gülüyor

Hatay’ın coğrafi işaretli lezzetlerinden olan ve 30 kiloya ağırlığa ulaşan beyaz kabakta hasat başladı. Altınözü ilçesinde hasat edilen kabağın kilogram fiyatı 12 TL ile 17 TL arasında değişiyor.

Türkiye’nin verimli topraklarından Hatay’da yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte birçok tarımsal ürünün hasadında sona gelindi. Altınözü ilçesi Akdarı Mahallesi’nde tescilli lezzet beyaz kabakta hasat başladı. Bu yılın ilk aylarında etkili olan yağışlar beyaz kabakta hasadın gecikmesine sebep oldu.

Türkiye’nin verimli topraklarından Hatay’da yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte birçok tarımsal ürünün hasadında sona gelindi. Altınözü ilçesi Akdarı Mahallesi’nde tescilli lezzet beyaz kabakta hasat başladı. Bu yılın ilk aylarında etkili olan yağışlar beyaz kabakta hasadın gecikmesine sebep oldu.

Geç ekimi yapılarak hasadı yapılan kabakta, tarladaki fiyatının 12 ila 17 TL iken manav tezgahlarında ise 20 ila 25 TL civarında satışı yapılıyor. Tarladan toplanan kabaklar, römorklara konularak depolara gönderiliyor. Depoda bir süre bekleyen kabaklar; İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve kent içine dağıtılıyor. Her yıl kabakta hasadın daha iyi olduğunu ifade eden Erkan Zan, bu yılki 10 dönümlük tarladan 45 ton rekolte beklediğini söyledi.



Geç ekimi yapılarak hasadı yapılan kabakta, tarladaki fiyatının 12 ila 17 TL iken manav tezgahlarında ise 20 ila 25 TL civarında satışı yapılıyor. Tarladan toplanan kabaklar, römorklara konularak depolara gönderiliyor. Depoda bir süre bekleyen kabaklar; İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve kent içine dağıtılıyor. Her yıl kabakta hasadın daha iyi olduğunu ifade eden Erkan Zan, bu yılki 10 dönümlük tarladan 45 ton rekolte beklediğini söyledi.

Bu yılki hasatta 10 dönümlük tarlada 45 ton rekolte beklediklerini ifade eden çiftçi Erkan Zan, "Burası Hatay’ın Altınözü ilçesi Akdağ Mahallesi. Bu tarlamız 10 dönüm. Hatay’a özgü, tescilli Beyaz Menteş kabağı yetiştiriyoruz. Çok şükür, bu yıl hasadımız geçen yıllara göre oldukça iyi. Kabakların ekimi yaklaşık 15 Mart ile 15 Nisan arasında yapılıyor. Ancak bu yıl hava şartları nedeniyle hasat 15-20 gün gecikti. Kabak tarlada ne kadar kurursa tatlılık oranı da o kadar iyi oluyor. Beyaz Menteş kabağından yapılan tatlı, Hatay’a özgü ve birinci sınıf bir lezzet olarak biliniyor. Çıtır kabak tatlısı olarak da tercih ediliyor. Bu yıl tarladaki kabakların kilogram fiyatı 12 ila 17 TL arasında değişiyor. Geçen yıl fiyatlar 10-12 TL civarındaydı. Manavlarda ise kilogram fiyatı 20 ila 25 TL arasında satılıyor. Biz üç arkadaş çalışıyoruz. Abimle birlikte, yanımızda çalışan Suriyeli bir arkadaşımız da var. Kabakları römork ve araçlarla depomuza taşıyoruz. Ürünlerimizin bir bölümünü İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir gibi şehirlere gönderiyoruz. Hatay’a özgü tatlısı nedeniyle büyük kabaklarımızı ise Hatay’a veriyoruz. Bu yıl 10 dönümlük tarlamızdan yaklaşık 40-45 ton rekolte bekliyoruz" dedi.


Bu yılki hasatta 10 dönümlük tarlada 45 ton rekolte beklediklerini ifade eden çiftçi Erkan Zan, "Burası Hatay’ın Altınözü ilçesi Akdağ Mahallesi. Bu tarlamız 10 dönüm. Hatay’a özgü, tescilli Beyaz Menteş kabağı yetiştiriyoruz. Çok şükür, bu yıl hasadımız geçen yıllara göre oldukça iyi. Kabakların ekimi yaklaşık 15 Mart ile 15 Nisan arasında yapılıyor. Ancak bu yıl hava şartları nedeniyle hasat 15-20 gün gecikti. Kabak tarlada ne kadar kurursa tatlılık oranı da o kadar iyi oluyor. Beyaz Menteş kabağından yapılan tatlı, Hatay’a özgü ve birinci sınıf bir lezzet olarak biliniyor. Çıtır kabak tatlısı olarak da tercih ediliyor. Bu yıl tarladaki kabakların kilogram fiyatı 12 ila 17 TL arasında değişiyor. Geçen yıl fiyatlar 10-12 TL civarındaydı. Manavlarda ise kilogram fiyatı 20 ila 25 TL arasında satılıyor. Biz üç arkadaş çalışıyoruz. Abimle birlikte, yanımızda çalışan Suriyeli bir arkadaşımız da var. Kabakları römork ve araçlarla depomuza taşıyoruz. Ürünlerimizin bir bölümünü İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir gibi şehirlere gönderiyoruz. Hatay’a özgü tatlısı nedeniyle büyük kabaklarımızı ise Hatay’a veriyoruz. Bu yıl 10 dönümlük tarlamızdan yaklaşık 40-45 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Hava şartlarından dolayı kabak hasadına bir ay geç başladıklarını söyleyen çiftçi Gökhan Zan ise, "Hasatta çok şükür, her şey yolunda, bir sıkıntımız yok. Ekimde biraz geç kaldık. Normalde mart ayının ortasında ekilmesi gerekirken biz nisan ayının ortasında ektik. Bu nedenle hasat da gecikti. Normalde hasadın 15 Ağustos’ta başlaması gerekiyordu ancak şu anda 15-20 günlük bir gecikme yaşandı. Yine de çok şükür, her şey yolunda. Tarlada kabakları büyük ve küçük olmak üzere iki kaliteye ayırıyoruz. Birinci kalite olan, 10 ila 30 kilogram arasındaki kabaklar, tescilli Menteşe kabağı olarak biliniyor. Bunları Hatay’a teslim ediyoruz, zaman zaman Hatay dışına da gönderiyoruz. Daha küçük, 5-7 kilogram ağırlığındaki kabakları ise İzmir, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere, pazarlarda satılmak üzere gönderiyoruz. Ürünlerimizi kilogram üzerinden fiyatlandırıyoruz. Küçük kabaklar bazen pazarcılar tarafından tane hesabıyla da satılabiliyor. Ancak biz perakende satış yapmıyoruz, ürünlerimizin tamamını toptan pazarlıyoruz. Fiyatlar küçük kabaklarda kilogram başına 10-15 TL arasında değişiyor. Büyük kabaklarda ise fiyatlar 17-19 TL civarında oluyor. Bu fiyatlar pazara göre değişiklik gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.



Hava şartlarından dolayı kabak hasadına bir ay geç başladıklarını söyleyen çiftçi Gökhan Zan ise, "Hasatta çok şükür, her şey yolunda, bir sıkıntımız yok. Ekimde biraz geç kaldık. Normalde mart ayının ortasında ekilmesi gerekirken biz nisan ayının ortasında ektik. Bu nedenle hasat da gecikti. Normalde hasadın 15 Ağustos’ta başlaması gerekiyordu ancak şu anda 15-20 günlük bir gecikme yaşandı. Yine de çok şükür, her şey yolunda. Tarlada kabakları büyük ve küçük olmak üzere iki kaliteye ayırıyoruz. Birinci kalite olan, 10 ila 30 kilogram arasındaki kabaklar, tescilli Menteşe kabağı olarak biliniyor. Bunları Hatay’a teslim ediyoruz, zaman zaman Hatay dışına da gönderiyoruz. Daha küçük, 5-7 kilogram ağırlığındaki kabakları ise İzmir, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere, pazarlarda satılmak üzere gönderiyoruz. Ürünlerimizi kilogram üzerinden fiyatlandırıyoruz. Küçük kabaklar bazen pazarcılar tarafından tane hesabıyla da satılabiliyor. Ancak biz perakende satış yapmıyoruz, ürünlerimizin tamamını toptan pazarlıyoruz. Fiyatlar küçük kabaklarda kilogram başına 10-15 TL arasında değişiyor. Büyük kabaklarda ise fiyatlar 17-19 TL civarında oluyor. Bu fiyatlar pazara göre değişiklik gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.
Başlıklar :hatayaltınözübeyaz kabakhasat
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