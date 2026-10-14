Tanesi 30 kiloya ulaştı: Hasat başladı çiftçinin yüzü gülüyor

Hava şartlarından dolayı kabak hasadına bir ay geç başladıklarını söyleyen çiftçi Gökhan Zan ise, "Hasatta çok şükür, her şey yolunda, bir sıkıntımız yok. Ekimde biraz geç kaldık. Normalde mart ayının ortasında ekilmesi gerekirken biz nisan ayının ortasında ektik. Bu nedenle hasat da gecikti. Normalde hasadın 15 Ağustos’ta başlaması gerekiyordu ancak şu anda 15-20 günlük bir gecikme yaşandı. Yine de çok şükür, her şey yolunda. Tarlada kabakları büyük ve küçük olmak üzere iki kaliteye ayırıyoruz. Birinci kalite olan, 10 ila 30 kilogram arasındaki kabaklar, tescilli Menteşe kabağı olarak biliniyor. Bunları Hatay’a teslim ediyoruz, zaman zaman Hatay dışına da gönderiyoruz. Daha küçük, 5-7 kilogram ağırlığındaki kabakları ise İzmir, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere, pazarlarda satılmak üzere gönderiyoruz. Ürünlerimizi kilogram üzerinden fiyatlandırıyoruz. Küçük kabaklar bazen pazarcılar tarafından tane hesabıyla da satılabiliyor. Ancak biz perakende satış yapmıyoruz, ürünlerimizin tamamını toptan pazarlıyoruz. Fiyatlar küçük kabaklarda kilogram başına 10-15 TL arasında değişiyor. Büyük kabaklarda ise fiyatlar 17-19 TL civarında oluyor. Bu fiyatlar pazara göre değişiklik gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.







