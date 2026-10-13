, SalıG: Güncelleme: 20:05, 13/10/2026, Salı19:25, 13/10/2026
Barcelona da hayran kaldı: Sultanahmet'te ezan sesiyle başlayan paylaşım takdir topladı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşmak için kente gelen dünya devi FC Barcelona, İstanbul’un eşsiz dokusuna hayran kaldı. Katalan devinin resmi hesabından paylaşılan ve Sultanahmet’ten yükselen ezan sesiyle başlayan videoda Tarihi Yarımada'nın zenginliği gözler önüne serildi. Bizim zaten bildiğimiz gerçeği İspanyol devi de teslim etti: "Hiç şüphe yok ki dünyanın en güzel şehirlerinden biri..."
Ezan sesiyle başlayan Tarihi Yarımada turu
Sarı-kırmızılı temsilcimizle oynanacak dev randevu öncesinde İstanbul’a ayak basan Barcelona kafilesi, kentin atmosferinden fazlasıyla etkilendi. Kulübün paylaştığı özel klip, Sultanahmet Meydanı’ndan yükselen ezan sesiyle açılırken; Ayasofya, Tarihi Yarımada ve kadim sokaklardan kesitler sunuldu. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, binlerce beğeni topladı.