Bugün bankalar açık mı? 28 Ekim Çarşamba günü bankalar saat kaça kadar açık?
2026 Resmî Tatil Takvimi ile birlikte 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin detayları netleşti. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim öncesinde, 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün olup olmadığı ve kimleri kapsadığı merak ediliyor. İşte bugün bankalar saat kaça kadar açık? sorusunun yanıtı.
Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü coşkusu yaklaşırken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle bankalarda EFT, havale ve gişe işlemi yapacak olan vatandaşlar çalışma saatlerini araştırmaya başladı. "28 Ekim bugün bankalar açık mı, öğlene kadar mı çalışacak, yarın EFT ve havale hesaba geçer mi?" sorularına yanıt Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda netleşti.
Bugün bankalar açık mı? 28 Ekim Çarşamba günü bankalar saat kaça kadar açık?
28 Ekim Çarşamba günü yarım gün resmî tatildir. İlgili mevzuat gereği Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlar. Günün ilk yarısında (08.00 - 13.00 arası) normal çalışma ve eğitim düzeni devam eder.
Öğleden Sonra: Saat 13.00’ten itibaren resmî tatil uygulamasına geçilir.
28 Ekim Çarşamba (Yarın) Banka Çalışma Saatleri: Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve diğer tüm özel/kamu banka şubeleri yarın sabah normal saatinde açılacak ve saat 13.00’e kadar gişe ile müşteri işlemlerini sürdürecektir. Saat 13.00 itibarıyla şubeler hizmete kapanacaktır.
EFT, FAST ve Havale İşlemleri: Bankalar arası para transferi (EFT) işlemleri yarın saat 13.00’e kadar gerçekleştirildiği takdirde aynı gün hesaba geçecektir. Saat 13.00’ten sonra yapılan standart EFT gönderimleri ilk iş günü olan 30 Ekim Cuma gününe sarkacaktır. 7/24 kesintisiz çalışan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi ile aynı banka içi Havale işlemleri ise resmi tatil boyunca kesintisiz yapılmaya devam edecektir.