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Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel 11'i ve canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel 11'i ve canlı yayın bilgileri

22:49, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel 11'i ve canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa'daki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın muhtemel 11'i, sakat ve cezalı oyuncuları, maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmanın tarihi, hakemi, Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i, forma giyemeyecek isimler ve maç öncesi öne çıkan tüm detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Avrupa'daki ilk galibiyetini hedefleyen sarı-lacivertlilerde iki futbolcu forma giyemeyecek. Karşılaşmanın saati, hakem kadrosu ve muhtemel 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Avrupa'daki ilk galibiyetini hedefleyen sarı-lacivertlilerde iki futbolcu forma giyemeyecek. Karşılaşmanın saati, hakem kadrosu ve muhtemel 11'i belli oldu.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta?


Fenerbahçe Slavia Prag maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya gelecek iki ekip de lig aşamasındaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.


Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado üstlenecek.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta?Fenerbahçe Slavia Prag maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya gelecek iki ekip de lig aşamasındaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado üstlenecek.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini hedefliyor


UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra katılan Fenerbahçe, ilk iki karşılaşmasından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.


İlk hafta sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci hafta İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, iki maç sonunda 1 puanda kaldı.


Trendyol Süper Lig'deki son karşılaşmasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden İstanbul temsilcisi, bu kez Avrupa sahnesinde galibiyet arayacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini hedefliyorUEFA Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra katılan Fenerbahçe, ilk iki karşılaşmasından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı.İlk hafta sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci hafta İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, iki maç sonunda 1 puanda kaldı.Trendyol Süper Lig'deki son karşılaşmasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden İstanbul temsilcisi, bu kez Avrupa sahnesinde galibiyet arayacak.

Slavia Prag, İstanbul'a puansız geliyor


Çekya temsilcisi Slavia Prag da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında puan elde edemedi.


Slavia Prag'ın lig aşamasında aldığı sonuçlar şöyle:


İlk hafta: Slavia Prag 2-3 Lens


İkinci hafta: Sabah 2-0 Slavia Prag


Fransa temsilcisi Lens'e sahasında mağlup olan Slavia Prag, ikinci hafta ise Azerbaycan ekibi Sabah karşısında deplasmandan puansız ayrıldı.

Slavia Prag, İstanbul'a puansız geliyorÇekya temsilcisi Slavia Prag da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında puan elde edemedi.Slavia Prag'ın lig aşamasında aldığı sonuçlar şöyle:İlk hafta: Slavia Prag 2-3 Lensİkinci hafta: Sabah 2-0 Slavia PragFransa temsilcisi Lens'e sahasında mağlup olan Slavia Prag, ikinci hafta ise Azerbaycan ekibi Sabah karşısında deplasmandan puansız ayrıldı.

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi iki eksik


Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasında Mert Müldür ve Marco Asensio'dan yararlanamayacak.


Sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür'ün yanı sıra gelecek hafta ameliyat edilmesi planlanan İspanyol futbolcu Marco Asensio da maç kadrosunda yer alamayacak.

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi iki eksikFenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasında Mert Müldür ve Marco Asensio'dan yararlanamayacak.Sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür'ün yanı sıra gelecek hafta ameliyat edilmesi planlanan İspanyol futbolcu Marco Asensio da maç kadrosunda yer alamayacak.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı muhtemel 11'i


Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısına çıkması beklenen ilk 11'i şu şekilde:


Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı muhtemel 11'iTeknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısına çıkması beklenen ilk 11'i şu şekilde:Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 309. maçına çıkacak


Slavia Prag karşılaşması, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 309. müsabakası olacak.


Sarı-lacivertlilerin bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 308 maçta elde ettiği sonuçlar şöyle:


Maç: 308

Galibiyet: 122

Beraberlik: 68

Mağlubiyet: 118

Atılan gol: 418

Yenilen gol: 433


Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi özelinde ise 43. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, organizasyonda geride kalan 42 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.


Bu müsabakalarda rakip fileleri 43 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 77 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 309. maçına çıkacakSlavia Prag karşılaşması, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 309. müsabakası olacak.Sarı-lacivertlilerin bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 308 maçta elde ettiği sonuçlar şöyle:Maç: 308Galibiyet: 122Beraberlik: 68Mağlubiyet: 118Atılan gol: 418Yenilen gol: 433Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi özelinde ise 43. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, organizasyonda geride kalan 42 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.Bu müsabakalarda rakip fileleri 43 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 77 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde yedinci sezon


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yedinci sezonunu geçiren Fenerbahçe, organizasyona ilk kez 1996-1997 sezonunda katıldı.


Sarı-lacivertliler daha sonra 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında mücadele etti.


Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en başarılı performansını 2007-2008 sezonunda sergiledi. Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetimindeki sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselerek önemli bir başarı elde etti.


İngiltere temsilcisi Chelsea'ye çeyrek finalde elenen Fenerbahçe, yarı finalin eşiğinden döndü.


Bu sezon elemeleri geçerek 36 takımlı lig aşamasında ilk kez yer alan Fenerbahçe, Slavia Prag mücadelesinde hem sezonun ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini hem de Avrupa kupalarındaki 123. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yedinci sezonUEFA Şampiyonlar Ligi'nde yedinci sezonunu geçiren Fenerbahçe, organizasyona ilk kez 1996-1997 sezonunda katıldı.Sarı-lacivertliler daha sonra 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında mücadele etti.Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en başarılı performansını 2007-2008 sezonunda sergiledi. Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetimindeki sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselerek önemli bir başarı elde etti.İngiltere temsilcisi Chelsea'ye çeyrek finalde elenen Fenerbahçe, yarı finalin eşiğinden döndü.Bu sezon elemeleri geçerek 36 takımlı lig aşamasında ilk kez yer alan Fenerbahçe, Slavia Prag mücadelesinde hem sezonun ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini hem de Avrupa kupalarındaki 123. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Başlıklar :fenerbahçeslavia praguefa şampiyonlar ligicanlı yayınfutbol
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