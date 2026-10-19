Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel 11'i ve canlı yayın bilgileri

PSG Barcelona maçı bu akşam mı, saat kaçta, hangi kanalda? Paris Saint Germain Barcelona maçı şifresiz kanalda mı? Canlı yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Barcelona maçı için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Paris Saint-Germain ve Barcelona, turnuvanın 3. haftasında karşı karşıya geliyor. İlk iki maçını kazanarak 6'şar puana ulaşan iki takımın Paris'teki mücadelesi öncesinde futbolseverler, "PSG-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Barcelona'nın savunma hattındaki eksikleri de karşılaşma öncesinde dikkat çekiyor. Peki, PSG-Barcelona maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte 20 Ekim 2026 Salı günü Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri ve takımlardaki son durum...