SÜPER LİG PUAN DURUMU 8. HAFTA: Süper Lig'de lider kim, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor puanı kaç?

ÖĞRENCİLERE AYLIK 19 BİN 250 TL DESTEK: İŞKUR başvuruları başladı! İşte şartlar ve tarihler

İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 dönemi başvuruları başladı. Üniversite öğrencilerine günlük 1.375 TL, aylık 14 gün katılım karşılığında ise 19 bin 250 TL'ye kadar gelir desteği sağlayan program için 150 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu yeni dönemle birlikte İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları, başvuru tarihleri, kimlerin yararlanabileceği ve başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, İŞKUR Gençlik Programı'na kimler başvurabilir, 19 bin 250 TL destekten yararlanmak için hangi şartlar gerekiyor? İşte 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuru süreci, ödeme tutarları ve üniversite öğrencilerinin bilmesi gereken tüm ayrıntılar.