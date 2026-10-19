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SÜPER LİG PUAN DURUMU 8. HAFTA: Süper Lig'de lider kim, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor puanı kaç?

SÜPER LİG PUAN DURUMU 8. HAFTA: Süper Lig'de lider kim, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor puanı kaç?

21:44, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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SÜPER LİG PUAN DURUMU 8. HAFTA: Süper Lig'de lider kim, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor puanı kaç?

Süper Lig'in 8. haftası bu akşam oynanan tek maçla tamamlandı. Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşması 2-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle tamamlandı. Peki Süper Lig'de lider kim, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un puanı kaç? İşte 19 Ekim 2026 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta bu akşaki Trabzonspor Beşiktaş derbisiyle tamamlandı. Puan durumu bu maçla birlikte güncellendi. Lig'de 8. hafta sonunda Galatasaray liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi ise Amed Spor oldu. İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu...

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta bu akşaki Trabzonspor Beşiktaş derbisiyle tamamlandı. Puan durumu bu maçla birlikte güncellendi. Lig'de 8. hafta sonunda Galatasaray liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi ise Amed Spor oldu. İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu...


SÜPER LİG 'DE LİDER KİM?


Süper Lig'in 8. haftası itibarıyla Galatasaray 19 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci sırada ise 17 puan ile Amed Spor bulunuyor. 


SÜPER LİG 'DE LİDER KİM?Süper Lig'in 8. haftası itibarıyla Galatasaray 19 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci sırada ise 17 puan ile Amed Spor bulunuyor.&nbsp;


SÜPER LİG PUAN DURUMU - 8 HAFTA


  1. Galatasaray – 19 puan
  2. Amed Sportif Faaliyetler – 17 puan
  3. Fenerbahçe – 16 puan
  4. Beşiktaş – 15 puan
  5. Trabzonspor – 13 puan
  6. Arca Çorum FK – 13 puan
  7. Kasımpaşa – 13 puan
  8. Kocaelispor – 12 puan
  9. Alanyaspor – 12 puan
  10. İstanbul Başakşehir – 11 puan
  11. Erzurumspor FK – 11 puan
  12. Çaykur Rizespor – 10 puan
  13. Göztepe – 9 puan
  14. Gaziantep FK – 8 puan
  15. Gençlerbirliği – 8 puan
  16. Konyaspor – 5 puan
  17. Samsunspor – 4 puan
  18. Eyüpspor – 3 puan
SÜPER LİG PUAN DURUMU - 8 HAFTAGalatasaray – 19 puanAmed Sportif Faaliyetler – 17 puanFenerbahçe – 16 puanBeşiktaş – 15 puanTrabzonspor – 13 puanArca Çorum FK – 13 puanKasımpaşa – 13 puanKocaelispor – 12 puanAlanyaspor – 12 puanİstanbul Başakşehir – 11 puanErzurumspor FK – 11 puanÇaykur Rizespor – 10 puanGöztepe – 9 puanGaziantep FK – 8 puanGençlerbirliği – 8 puanKonyaspor – 5 puanSamsunspor – 4 puanEyüpspor – 3 puan

MAÇ SONUÇLARI


Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor


Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor


Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Konyaspor


Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray


Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor


Kasımpaşa 4-1 Samsunspor


Kocaelispor 1-2 Göztepe


Başakşehir 2-1 Gaziantep FK


Trabzonspor - Beşiktaş

MAÇ SONUÇLARIArca Çorum FK 2-1 Çaykur RizesporErzurumspor FK 2-0 EyüpsporAmed Sportif Faaliyetler 1-0 KonyasporGençlerbirliği 0-1 GalatasarayFenerbahçe 3-0 AlanyasporKasımpaşa 4-1 SamsunsporKocaelispor 1-2 GöztepeBaşakşehir 2-1 Gaziantep FKTrabzonspor - Beşiktaş
Başlıklar :süper lig puan durumumaç sonuçlarıpuan durumufutbol
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