SÜPER LİG PUAN DURUMU 8. HAFTA: Süper Lig'de lider kim, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor puanı kaç?
Süper Lig'in 8. haftası bu akşam oynanan tek maçla tamamlandı. Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşması 2-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle tamamlandı. Peki Süper Lig'de lider kim, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un puanı kaç? İşte 19 Ekim 2026 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları.
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta bu akşaki Trabzonspor Beşiktaş derbisiyle tamamlandı. Puan durumu bu maçla birlikte güncellendi. Lig'de 8. hafta sonunda Galatasaray liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi ise Amed Spor oldu. İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu...
SÜPER LİG 'DE LİDER KİM?
Süper Lig'in 8. haftası itibarıyla Galatasaray 19 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci sırada ise 17 puan ile Amed Spor bulunuyor.
SÜPER LİG PUAN DURUMU - 8 HAFTA
- Galatasaray – 19 puan
- Amed Sportif Faaliyetler – 17 puan
- Fenerbahçe – 16 puan
- Beşiktaş – 15 puan
- Trabzonspor – 13 puan
- Arca Çorum FK – 13 puan
- Kasımpaşa – 13 puan
- Kocaelispor – 12 puan
- Alanyaspor – 12 puan
- İstanbul Başakşehir – 11 puan
- Erzurumspor FK – 11 puan
- Çaykur Rizespor – 10 puan
- Göztepe – 9 puan
- Gaziantep FK – 8 puan
- Gençlerbirliği – 8 puan
- Konyaspor – 5 puan
- Samsunspor – 4 puan
- Eyüpspor – 3 puan
MAÇ SONUÇLARI
Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor
Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor
Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Konyaspor
Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor
Kasımpaşa 4-1 Samsunspor
Kocaelispor 1-2 Göztepe
Başakşehir 2-1 Gaziantep FK
Trabzonspor - Beşiktaş