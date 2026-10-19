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Aylık 4 bin TL verilecek: VGM burs başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir, şartlar neler? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru takvimi

Aylık 4 bin TL verilecek: VGM burs başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir, şartlar neler? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru takvimi

19:47, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 19:49, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Aylık 4 bin TL verilecek: VGM burs başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir, şartlar neler? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru takvimi

2026-2027 VGM burs başvuruları için geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine verilecek aylık 4 bin TL tutarındaki yükseköğrenim bursunda başvurular 22 Ekim 2026'da başlayacak, 31 Ekim 2026'da sona erecek. Peki VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, burs şartları neler ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs başvuru tarihleri, başvuru ekranı, ödeme süresi ve merak edilen tüm ayrıntılar...

VGM burs başvuruları için 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL ödenecek yükseköğrenim bursu için başvurular 22 Ekim'de başlayacak ve 31 Ekim'de sona erecek.

VGM burs başvuruları için 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL ödenecek yükseköğrenim bursu için başvurular 22 Ekim'de başlayacak ve 31 Ekim'de sona erecek.

VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor?


Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen yükseköğrenim bursu için 2026-2027 dönemi başvuru takvimi açıklandı. VGM burs başvuruları, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak.


Başvuru süreci 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler başvurularını Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor?Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen yükseköğrenim bursu için 2026-2027 dönemi başvuru takvimi açıklandı. VGM burs başvuruları, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak.Başvuru süreci 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler başvurularını Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

VGM bursu ne kadar?


Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği yükseköğrenim bursu tutarı aylık 4 bin TL olacak.


Burs almaya hak kazanan ön lisans ve lisans öğrencilerine ödeme, eğitim dönemi boyunca toplam 8 ay süreyle yapılacak.


Ödeme yapılacak aylar şöyle:


  • Ekim
  • Kasım
  • Aralık
  • Ocak
  • Şubat
  • Mart
  • Nisan
  • Mayıs

VGM bursu ne kadar?Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği yükseköğrenim bursu tutarı aylık 4 bin TL olacak.Burs almaya hak kazanan ön lisans ve lisans öğrencilerine ödeme, eğitim dönemi boyunca toplam 8 ay süreyle yapılacak.Ödeme yapılacak aylar şöyle:EkimKasımAralıkOcakŞubatMartNisanMayıs

VGM burs başvurusu nasıl yapılır?


2026-2027 VGM yükseköğrenim burs başvuruları yalnızca elektronik ortamda alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, belirlenen tarihler arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr adresindeki başvuru ekranını kullanabilecek.


Başvuru değerlendirmeleri ve sonuçların açıklanmasına ilişkin duyurular da VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.


VGM BURS BAŞVURU EKRANI

VGM burs başvurusu nasıl yapılır?2026-2027 VGM yükseköğrenim burs başvuruları yalnızca elektronik ortamda alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, belirlenen tarihler arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr adresindeki başvuru ekranını kullanabilecek.Başvuru değerlendirmeleri ve sonuçların açıklanmasına ilişkin duyurular da VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.VGM BURS BAŞVURU EKRANI

Kimler VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamaz?


Vakıflar Genel Müdürlüğünün yükseköğrenim bursundan bazı öğrenci grupları yararlanamıyor.


Buna göre burs verilmeyen öğrenciler şöyle:


Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya bu düzeyde gelire sahip öğrenciler,


Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri,


Öğrenim gördükleri eğitim kurumunda ek süreyle eğitimlerine devam eden öğrenciler,


Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,


Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler,


Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler,


Başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında VGM yükseköğrenim bursundan yararlanırken başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.

Kimler VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamaz?Vakıflar Genel Müdürlüğünün yükseköğrenim bursundan bazı öğrenci grupları yararlanamıyor.Buna göre burs verilmeyen öğrenciler şöyle:Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya bu düzeyde gelire sahip öğrenciler,Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri,Öğrenim gördükleri eğitim kurumunda ek süreyle eğitimlerine devam eden öğrenciler,Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler,Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler,Başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında VGM yükseköğrenim bursundan yararlanırken başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?


2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.


VGM burs sonuçları, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyuruluyor. Başvuru sürecinin tamamlanması ve değerlendirmelerin yapılmasının ardından sonuçlara ilişkin açıklamalar Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.VGM burs sonuçları, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyuruluyor. Başvuru sürecinin tamamlanması ve değerlendirmelerin yapılmasının ardından sonuçlara ilişkin açıklamalar Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
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