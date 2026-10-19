Milyonların gözü ocak zammında: 2027 en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar alacak? İşte olası zam oranları
2027 Ocak memur ve emekli maaşı zammı için ilk hesaplamalar netleşmeye başladı. TÜİK'in açıkladığı temmuz, ağustos ve eylül enflasyon verileriyle üç aylık birikimli artış yüzde 5,57'ye ulaşırken milyonlarca memur ve emeklinin gözü yılın son enflasyon rakamlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8, 10 ve 11 zam senaryoları gündemdeyken memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı belirleyici olacak. Peki, yeni yılda memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? 2027 Ocak ayında en düşük emekli aylığı 25 bin TL'yi aşacak mı, memur maaşları ne kadar artacak? İşte olası zam oranları, güncel enflasyon hesaplamaları, tahmini maaş tabloları ve zamların kesinleşeceği tarihe ilişkin ayrıntılar.
2027 Ocak memur ve emekli maaşı zammı için enflasyon verilerine dayalı ilk hesaplamalar şekillenmeye başladı. Üç aylık birikimli enflasyon yüzde 5,57'ye ulaşırken en düşük emekli aylığı ve memur maaşlarının farklı zam senaryolarında ne kadar olabileceği hesaplandı.
2027 Ocak memur ve emekli maaşı zammı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2026 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. İlk üç aylık dönemde birikimli enflasyon yüzde 5,57 olurken Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında belirleyici olacak altı aylık enflasyonun yarısı netleşti.
Memur ve memur emeklileri için 2027 yılının ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme artışı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Ocak ayında geçerli olacak kesin zam oranları, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.
2027 Ocak emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammı, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen altı aylık enflasyona göre hesaplanacak.
TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları şöyle:
Temmuz 2026: Yüzde 1,78
Ağustos 2026: Yüzde 1,84
Eylül 2026: Yüzde 1,84
Üç aylık birikimli enflasyon: Yüzde 5,57
Böylece yılın ikinci yarısının ilk üç ayında emekli maaşlarına yönelik yüzde 5,57'lik birikimli enflasyon artışı oluştu. Ancak bu oran, 2027 Ocak ayında uygulanacak kesin maaş zammını ifade etmiyor.
Nihai artışın belirlenmesi için yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin de hesaplamaya dahil edilmesi gerekiyor.
En düşük emekli maaşı 2027 Ocak ayında kaç TL olacak?
En düşük emekli aylığının 2027 Ocak ayında ulaşabileceği tutar, olası zam oranlarına göre değişiyor. Mevcut 23.552 TL üzerinden yapılan hesaplamalarda farklı artış senaryoları öne çıkıyor.
2027 Ocak en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu
Olası zam oranı-Hesaplanan maaş
%5,57 - 24.864 TL
%8 - 25.436 TL
%10 - 25.907 TL
%10,07 - 25.924 TL
%11 - 26.143 TL
Yüzde 10,07'lik artış senaryosunda 23.552 TL olan en düşük emekli aylığı yaklaşık 25.924 TL'ye ulaşıyor. Yüzde 11'lik artış hesaplandığında ise tutar yaklaşık 26.143 TL oluyor.
Ancak bu rakamlar yalnızca matematiksel hesaplamalara dayanıyor. En düşük emekli aylığına yönelik artışın uygulanması için yasal düzenleme gerekebileceğinden, hesaplanan tutarların doğrudan ödemelere yansıyacağı kesinleşmiş değil.
2027 Ocak memur maaşı zammı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak maaş artışında toplu sözleşme hükümleri ile oluşması halinde enflasyon farkı belirleyici olacak.
2027 yılının ilk altı ayı için toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak belirlenirken 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun seyrine göre maaş artış oranı değişebilecek.
En düşük memur maaşının 70.224 TL olduğu varsayımıyla hazırlanan örnek hesaplamalarda ortaya çıkan tutarlar şöyle:
2027 Ocak memur maaşı hesaplama tablosu
Olası zam oranı - Hesaplanan maaş
%5 - 73.735 TL
%7 - 75.140 TL
%8,01 - 75.849 TL
%10 - 77.246 TL
Bu hesaplamaya göre yüzde 8,01 zam uygulanması halinde 70.224 TL'lik örnek memur maaşı yaklaşık 75.849 TL'ye yükseliyor. Yüzde 10'luk artış senaryosunda ise hesaplanan tutar 77.246 TL oluyor.
Tablodaki rakamlar kesinleşmiş maaşları göstermiyor. Memurların alacağı ücretler; derece, kademe, unvan, aile yardımı ve çocuk yardımı gibi unsurlara göre farklılık gösterebiliyor.
Memur ve emekli maaşlarına aynı oranda zam mı yapılacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş artışları farklı hesaplama yöntemlerine dayanıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyona göre belirlenirken memur ve memur emeklilerinin artışında toplu sözleşme zammı ve oluşması halinde enflasyon farkı dikkate alınıyor.
Bu nedenle iki grup için 2027 Ocak ayında uygulanacak maaş artış oranları farklı olabilecek.
2027 Ocak maaş zamları ne zaman kesinleşecek?
2027 Ocak memur ve emekli maaşı zamlarının kesinleşmesi için TÜİK'in 2026 yılı aralık ayı enflasyon verisini açıklaması bekleniyor.
Aralık verisiyle birlikte yılın ikinci yarısına ait altı aylık enflasyon hesaplanabilecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belirlenirken memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı değerlendirilecek.
En düşük emekli aylığına ilişkin nihai tutar ise enflasyon verilerinin yanı sıra bu konuda alınacak resmi kararlara bağlı olacak.