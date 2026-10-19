Milyonların gözü ocak zammında: 2027 en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar alacak? İşte olası zam oranları

2027 Ocak memur ve emekli maaşı zammı için enflasyon verilerine dayalı ilk hesaplamalar şekillenmeye başladı. Üç aylık birikimli enflasyon yüzde 5,57'ye ulaşırken en düşük emekli aylığı ve memur maaşlarının farklı zam senaryolarında ne kadar olabileceği hesaplandı.





2027 Ocak memur ve emekli maaşı zammı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2026 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. İlk üç aylık dönemde birikimli enflasyon yüzde 5,57 olurken Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında belirleyici olacak altı aylık enflasyonun yarısı netleşti.





Memur ve memur emeklileri için 2027 yılının ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme artışı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Ocak ayında geçerli olacak kesin zam oranları, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.