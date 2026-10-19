TOD TV canlı maç yayını nasıl açılır, derbi nasıl izlenir? 2026 üyelik ücretleri, paket seçenekleri ve derbi izleme bilgileri
Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Derbi mücadelesi televizyon ekranlarından beIN Sports ve dijital platform TOD TV üzerinden ücretli abonelikle takip edilebilecek. Karşılaşmayı dijital platformdan izlemek isteyen kullanıcıların Süper Lig yayınlarını kapsayan aktif bir pakete sahip olması gerekiyor. Peki 2026 TOD TV üyelik ücreti ne kadar? Maçlar nasıl izlenir? İşte resmi yayıncı detayları...
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında 19 Ekim 2026 akşamı karşı karşıya geliyor. Türkiye’de futbol gündeminin merkezinde yer alan derbi, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanırken dijital izleme seçeneği TOD TV üzerinden sunuluyor. Ancak platformda maçı takip etmek için ücretli üyelik gerekiyor; şifresiz yayın seçeneği bulunmuyor.
TOD TV nedir?
TOD TV, beIN Media Group bünyesinde hizmet veren abonelik esaslı dijital yayın platformu olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, internet bağlantısı üzerinden platforma giriş yaparak spor karşılaşmalarına, dizi ve film içeriklerine farklı cihazlardan erişebiliyor. Mobil telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyon desteği sayesinde yayınlar kurulum gerektirmeden izlenebiliyor.
Trabzonspor Beşiktaş derbisi TOD TV’den izlenir mi?
Trabzonspor Beşiktaş maçı, TOD TV’de Süper Lig yayın haklarını içeren paketlere sahip aboneler tarafından canlı izlenebiliyor. Derbiyi platform üzerinden takip etmek isteyenlerin hesabında aktif ve uygun bir spor paketi bulunması gerekiyor. Ücretsiz ya da şifresiz canlı maç yayını seçeneği yer almıyor. Karşılaşmaları canlı ve şifresiz izlemek için ücretli üyelik olunması gerekiyor.
TOD TV TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ DERBİSİ CANLI İZLEME EKRANI
TOD TV üyelik ücretleri ne kadar?
19 Ekim 2026 itibarıyla TOD TV’de Süper Lig içeriklerini kapsayan paketlerin aylık ücretleri yaklaşık 419 TL seviyesinden başlıyor. Paket fiyatları seçilen içerik kapsamına ve dönemsel kampanyalara göre değişebiliyor. Bu nedenle kullanıcıların güncel TOD TV üyelik ücretleri için platformun resmi paket sayfasını kontrol etmesi gerekiyor.
TOD TV paketleri ve fiyatları
1. Süper Dolu Paketi
Sezonluk paket – 2026-2027 sezonu sonuna kadar
529 TL/ay
11 taksitle
Paket içeriği:
- ✅ Trendyol Süper Lig
- ✅ Premier Lig, Ligue 1, Liga Portugal
- ✅ Formula 1
- ✅ Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, WTA
- ✅ TOD Studios, Paramount ve dünyaca ünlü stüdyolardan diziler ve filmler
- ✅ Canlı TV
2. Süper Lig Paketi
Sezonluk paket – 2026-2027 sezonu sonuna kadar
479 TL/ay
11 taksitle
Aylık ödemeli paket: 1.590 TL/ay
Dilediğin zaman iptal et.
Paket içeriği:
- ✅ Trendyol Süper Lig
- ❌ Premier Lig, Ligue 1, Liga Portugal
- ❌ Formula 1
- ❌ Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, WTA
- ✅ TOD Studios, Paramount ve dünyaca ünlü stüdyolardan diziler ve filmler
- ✅ Canlı TV
3. Taraftar Paketi
Sezonluk paket – 2025-2026 sezonu sonuna kadar
419 TL/ay
11 taksitle
Paket içeriği:
- ✅ Trendyol Süper Lig'de tuttuğun takımın tüm maçları
- ❌ Premier Lig, Ligue 1
- ❌ Formula 1
- ❌ Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, WTA
- ✅ TOD Studios, Paramount ve dünyaca ünlü stüdyolardan diziler ve filmler
- ✅ Canlı TV
4. Spor Dünyası Paketi
Yıllık paket – 12 ay boyunca kullanım
229 TL/ay
12 taksitle
Aylık ödemeli paket: 350 TL/ay
Dilediğin zaman iptal et.
Paket içeriği:
- ❌ Trendyol Süper Lig
- ✅ Premier Lig, Ligue 1, Liga Portugal
- ✅ Formula 1
- ✅ Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, WTA
- ✅ TOD Studios, Paramount ve dünyaca ünlü stüdyolardan diziler ve filmler
- ✅ Canlı TV
TOD TV üyeliği nasıl alınır ve iptal edilir?
TOD TV üyeliği oluşturmak isteyen kullanıcılar, platform üzerinden spor ya da eğlence paketlerinden birini seçerek ödeme adımını tamamlıyor. İşlem sonrası yayınlara erişim sağlanabiliyor. Üyeliğini sonlandırmak isteyenler ise kullanıcı panelinde yer alan “Paketlerim” bölümünden iptal işlemini gerçekleştirebiliyor.