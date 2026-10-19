TOD TV canlı maç yayını nasıl açılır, derbi nasıl izlenir? 2026 üyelik ücretleri, paket seçenekleri ve derbi izleme bilgileri

Milyonların gözü ocak zammında: 2027 en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar alacak? İşte olası zam oranları

2027 Ocak memur ve emekli maaşı zammı için ilk hesaplamalar netleşmeye başladı. TÜİK'in açıkladığı temmuz, ağustos ve eylül enflasyon verileriyle üç aylık birikimli artış yüzde 5,57'ye ulaşırken milyonlarca memur ve emeklinin gözü yılın son enflasyon rakamlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 8, 10 ve 11 zam senaryoları gündemdeyken memur ve memur emeklilerinin maaş artışında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı belirleyici olacak. Peki, yeni yılda memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? 2027 Ocak ayında en düşük emekli aylığı 25 bin TL'yi aşacak mı, memur maaşları ne kadar artacak? İşte olası zam oranları, güncel enflasyon hesaplamaları, tahmini maaş tabloları ve zamların kesinleşeceği tarihe ilişkin ayrıntılar.