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Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? TS BJK derbisi şifresiz nereden izlenir? Derbi maç yayın bilgileri

Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? TS BJK derbisi şifresiz nereden izlenir? Derbi maç yayın bilgileri

18:27, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 18:29, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? TS BJK derbisi şifresiz nereden izlenir? Derbi maç yayın bilgileri

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Papara Park'ta karşılaşacak iki ekip, lig sıralamasını yakından ilgilendiren mücadelede kozlarını paylaşacak. Beşiktaş 15 puanla 4. sırada yer alırken bordo-mavililer 13 puanla rakibini takip ediyor. Tarihlerinde 144. kez karşı karşıya gelecek takımlardan siyah-beyazlılar, rekabetteki 200. golünü atmayı; Karadeniz temsilcisi ise Süper Lig'deki galibiyet sayılarını eşitlemeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç şifresiz nasıl izlenir? İşte derbi öncesi muhtemel 11'ler, yayın bilgileri, puan durumu ve geçmiş karşılaşmalara ilişkin dikkat çeken istatistikler...

Trabzonspor-Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacak iki takım, 144. randevularına çıkarken maçın saati, yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve rekabet istatistikleri merak ediliyor.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacak iki takım, 144. randevularına çıkarken maçın saati, yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve rekabet istatistikleri merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Trabzon'daki Papara Park'ta başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş 15 puanla 4. sırada, Trabzonspor ise 13 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki 2 puanlık fark, mücadeleyi lig sıralaması açısından önemli hale getiriyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Trabzon'daki Papara Park'ta başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş 15 puanla 4. sırada, Trabzonspor ise 13 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki 2 puanlık fark, mücadeleyi lig sıralaması açısından önemli hale getiriyor.


Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?


Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim Pazartesi günü Süper Lig'in 8. haftasının kapanış mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın yayın bilgileri şöyle:


Maç: Trabzonspor-Beşiktaş

Tarih: 19 Ekim 2026 Pazartesi

Saat: 20.00

Stadyum: Papara Park

Yayın kanalı: beIN SPORTS 1

Organizasyon: Trendyol Süper Lig, 8. hafta


TS - BJK derbisi şifresiz nasıl izlenir?


Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi şifresiz canlı yayını sadece resmi yayıncı kuruluş beIN Sports üzerinden verilmektedir. Derbi maçı ücretli üyelik ile TV'den beINSports 1 kanalından ve yine ücrete tabi olan dijital platform TOD TV üzerinden şifresiz canlı izlemek mümkündür.


Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim Pazartesi günü Süper Lig'in 8. haftasının kapanış mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın yayın bilgileri şöyle:Maç: Trabzonspor-BeşiktaşTarih: 19 Ekim 2026 PazartesiSaat: 20.00Stadyum: Papara ParkYayın kanalı: beIN SPORTS 1Organizasyon: Trendyol Süper Lig, 8. haftaTS - BJK derbisi şifresiz nasıl izlenir?Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi şifresiz canlı yayını sadece resmi yayıncı kuruluş beIN Sports üzerinden verilmektedir. Derbi maçı ücretli üyelik ile TV'den beINSports 1 kanalından ve yine ücrete tabi olan dijital platform TOD TV üzerinden şifresiz canlı izlemek mümkündür.

Trabzonspor-Beşiktaş muhtemel 11'leri


Karşılaşma öncesinde her iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'lerine ilişkin tahminler de gündemde. Teknik ekiplerin tercihleriyle şekillenecek kesin kadrolar henüz netleşmezken maç öncesindeki muhtemel 11'ler şu şekilde:


Trabzonspor muhtemel 11: André Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Fabinho, Ozan Tufan, Mohamed Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Franculino Djú.


Beşiktaş muhtemel 11: Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Fabio Miretti, Wilfred Ndidi, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-gyu Oh.

Trabzonspor-Beşiktaş muhtemel 11'leriKarşılaşma öncesinde her iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'lerine ilişkin tahminler de gündemde. Teknik ekiplerin tercihleriyle şekillenecek kesin kadrolar henüz netleşmezken maç öncesindeki muhtemel 11'ler şu şekilde:Trabzonspor muhtemel 11: André Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Fabinho, Ozan Tufan, Mohamed Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Franculino Djú.Beşiktaş muhtemel 11: Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Fabio Miretti, Wilfred Ndidi, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-gyu Oh.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın puan durumu


Süper Lig'de geride kalan 7 haftada Beşiktaş, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı. Siyah-beyazlı takım, Trabzon deplasmanına 4. sırada çıkacak.


Trabzonspor ise oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 13 puanla 5. sırada yer alıyor.


İki takım arasındaki 2 puanlık fark nedeniyle Trabzonspor, sahasında kazanması durumunda puan tablosunda Beşiktaş'ı geride bırakacak.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın puan durumuSüper Lig'de geride kalan 7 haftada Beşiktaş, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı. Siyah-beyazlı takım, Trabzon deplasmanına 4. sırada çıkacak.Trabzonspor ise oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 13 puanla 5. sırada yer alıyor.İki takım arasındaki 2 puanlık fark nedeniyle Trabzonspor, sahasında kazanması durumunda puan tablosunda Beşiktaş'ı geride bırakacak.

Trabzonspor ile Beşiktaş 144. kez karşılaşacak


Türk futbolunun köklü rekabetlerinden Trabzonspor-Beşiktaş eşleşmesinde 144. maç oynanacak. İki takımın ilk karşılaşması 11 Ekim 1973'te gerçekleşirken söz konusu mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı.


Aradan geçen 53 yılı aşkın sürede iki ekip 143 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor.


Trabzonspor-Beşiktaş rekabetinde genel tablo:


Toplam maç: 143

Beşiktaş galibiyeti: 57

Trabzonspor galibiyeti: 49

Beraberlik: 37

Beşiktaş'ın attığı gol: 199

Trabzonspor'un attığı gol: 165

Trabzonspor ile Beşiktaş 144. kez karşılaşacakTürk futbolunun köklü rekabetlerinden Trabzonspor-Beşiktaş eşleşmesinde 144. maç oynanacak. İki takımın ilk karşılaşması 11 Ekim 1973'te gerçekleşirken söz konusu mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı.Aradan geçen 53 yılı aşkın sürede iki ekip 143 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor.Trabzonspor-Beşiktaş rekabetinde genel tablo:Toplam maç: 143Beşiktaş galibiyeti: 57Trabzonspor galibiyeti: 49Beraberlik: 37Beşiktaş'ın attığı gol: 199Trabzonspor'un attığı gol: 165

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 200. golünü arıyor


Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, siyah-beyazlılar açısından bir gol istatistiğine de sahne olabilir.


Bugüne kadar rakibine karşı oynadığı 143 maçta 199 gol kaydeden Beşiktaş, Papara Park'ta fileleri havalandırması halinde Trabzonspor karşısındaki 200. golüne ulaşacak.


Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, bu istatistiğin yanı sıra ligdeki 4. sırasını korumak için mücadele edecek.

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 200. golünü arıyorTrabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, siyah-beyazlılar açısından bir gol istatistiğine de sahne olabilir.Bugüne kadar rakibine karşı oynadığı 143 maçta 199 gol kaydeden Beşiktaş, Papara Park'ta fileleri havalandırması halinde Trabzonspor karşısındaki 200. golüne ulaşacak.Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, bu istatistiğin yanı sıra ligdeki 4. sırasını korumak için mücadele edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'de galibiyet sayısını eşitlemek istiyor


İki takımın yalnızca Süper Lig maçları dikkate alındığında ise rekabette daha yakın bir tablo ortaya çıkıyor.


Trabzonspor ile Beşiktaş, lig tarihinde 107. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 106 lig maçında Beşiktaş 39, Trabzonspor ise 38 galibiyet elde etti. Kalan 29 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.


Bu mücadelelerde Beşiktaş 151, Trabzonspor ise 125 gol attı. Bordo-mavililer, sahasında kazanması durumunda ligdeki galibiyet sayılarını 39-39 eşitleyecek.

Trabzonspor, Süper Lig'de galibiyet sayısını eşitlemek istiyorİki takımın yalnızca Süper Lig maçları dikkate alındığında ise rekabette daha yakın bir tablo ortaya çıkıyor.Trabzonspor ile Beşiktaş, lig tarihinde 107. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 106 lig maçında Beşiktaş 39, Trabzonspor ise 38 galibiyet elde etti. Kalan 29 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.Bu mücadelelerde Beşiktaş 151, Trabzonspor ise 125 gol attı. Bordo-mavililer, sahasında kazanması durumunda ligdeki galibiyet sayılarını 39-39 eşitleyecek.
Başlıklar :trabzonsporbeşiktaşts bjktrendyol süper ligfutbolderbi canlı yayını
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