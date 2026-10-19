İlk kez ev alacaklar bekliyor! Yüzde 1,20 faizli İlk Evim kredisi ne zaman çıkacak? 2026 başvuru şartları ve tarihleri





İlk Evim konut kredisi çıktı mı?





İlk kez ev sahibi olmak isteyenlere yönelik olduğu belirtilen İlk Evim konut kredisi için 23 Eylül 2026 itibarıyla başlatılmış resmî bir başvuru süreci bulunmuyor. Kamuoyunda yüzde 1,20 faiz oranlı yeni bir finansman paketi gündeme gelse de ayrıntıları yetkili kurumlar tarafından ilan edilmiş bir kampanya henüz yürürlüğe girmedi.





Bu nedenle sosyal medyada veya farklı platformlarda paylaşılan faiz, vade, yaş sınırı ve başvuru şartlarının kesinleşmiş kampanya koşulları olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.



