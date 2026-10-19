İlk kez ev alacaklar bekliyor! Yüzde 1,20 faizli İlk Evim kredisi ne zaman çıkacak? 2026 başvuru şartları ve tarihleri
İlk kez ev sahibi olmak isteyenlerin gündemindeki İlk Evim konut kredisiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Yüzde 1,20 faiz, başvuru tarihi, yaş sınırı, vade seçenekleri ve kampanyaya katılacak bankalara ilişkin detaylar konut sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki ilk evim konut kredisi başvuruları başladı mı, şarlar neler? İşte merak edilen ayrıntılar...
İlk Evim konut kredisi kapsamında yüzde 1,20 faizle finansman sağlanacağına yönelik iddialar, ilk kez konut satın almak isteyenlerin gündeminde. Ancak kampanyanın başvuru tarihi, faiz oranı, vadesi, yaş sınırı ve katılımcı bankaları henüz resmen açıklanmadı.
İlk Evim konut kredisi çıktı mı?
İlk kez ev sahibi olmak isteyenlere yönelik olduğu belirtilen İlk Evim konut kredisi için 23 Eylül 2026 itibarıyla başlatılmış resmî bir başvuru süreci bulunmuyor. Kamuoyunda yüzde 1,20 faiz oranlı yeni bir finansman paketi gündeme gelse de ayrıntıları yetkili kurumlar tarafından ilan edilmiş bir kampanya henüz yürürlüğe girmedi.
Bu nedenle sosyal medyada veya farklı platformlarda paylaşılan faiz, vade, yaş sınırı ve başvuru şartlarının kesinleşmiş kampanya koşulları olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
Başvuru tarihi ve bankalar belli mi?
İlk Evim konut kredisi için herhangi bir başvuru takvimi açıklanmadı. Başvuruların hangi tarihte başlayacağı ve işlemlerin e-Devlet, kamu bankaları veya diğer finans kuruluşları üzerinden yürütülüp yürütülmeyeceği de netleşmedi.
Kampanya kapsamında kredi verecek bankaların listesi henüz yayımlanmadı. Yeni bir finansman paketinin hayata geçirilmesi durumunda katılımcı bankaların, kredi limitlerinin ve değerlendirme koşullarının ayrıca duyurulması bekleniyor.
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade kesinleşti mi?
Kamuoyunda konuşulan aylık yüzde 1,20 faiz oranı ile 180 aya kadar vade seçeneği resmî olarak kesinleşmedi. Bu oran ve vade üzerinden hazırlanmış, yetkili kurumlar veya bankalar tarafından yayımlanmış bir ödeme planı da bulunmuyor.
Kampanyaya ilişkin henüz açıklanmayan başlıca ayrıntılar şöyle:
Uygulanacak kesin faiz veya kâr payı oranı
Azami kredi tutarı
Peşinat oranı
Kredi vadesi
Aylık ödeme planı
Kampanyaya katılacak bankalar
Sıfır ve ikinci el konutların kapsama girip girmeyeceği
Bu bilgiler resmî olarak açıklanmadan farklı kredi tutarları üzerinden yapılan taksit hesaplamaları kesin ödeme planı niteliği taşımıyor.
Yaş sınırı ve başvuru şartları açıklandı mı?
İlk Evim konut kredisi için uygulanacak yaş sınırı ve kesin başvuru koşulları henüz duyurulmadı. Başvuru sahibinin veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması, gelir sınırı, ikamet şartı ve hisseli tapulara ilişkin kriterler resmî kampanya şartları olarak kesinleşmedi.
Yeni bir paket açıklanması halinde kimlerin yararlanabileceği, hangi konutların kapsama alınacağı ve bankaların kredi değerlendirme kriterlerinin nasıl uygulanacağı yetkili kurumların duyurusuyla netlik kazanacak.
Mevcut durum ne?
İlk Evim konut kredisi için başvurular başlamadı ve yüzde 1,20 faiz oranı kesinleşmedi. Yaş sınırı, vade, kredi limiti, ödeme planı ve kampanyaya katılacak bankalar konusunda da resmî bir açıklama bulunmuyor.
Başvuru yapmayı planlayanların faiz ve vade iddiaları üzerinden mali karar almadan önce yetkili kurumlar ile bankaların yayımlayacağı resmî koşulları beklemesi gerekiyor.