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Benzinde büyük indirim beklentisi! Depoyu dolduracaklar bu tarihe dikkat

Benzinde büyük indirim beklentisi! Depoyu dolduracaklar bu tarihe dikkat

20:16, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Benzinde büyük indirim beklentisi! Depoyu dolduracaklar bu tarihe dikkat

Akaryakıt fiyatlarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni gelişme yaşandı. Benzine indirim beklentisi netleşirken, litre fiyatında 4,37 TL'lik düşüşün 20 Ekim Salı gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından gözler akaryakıt istasyonlarının tabelalarına çevrildi. Peki, benzine indirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar ne kadar olacak? İşte şehir şehir beklenen güncel benzin fiyatları ve indirimin yürürlüğe gireceği tarih...

Benzine indirim beklentisinde yeni rakam belli oldu. Benzinin litre fiyatına 20 Ekim Salı gününden itibaren 4,37 TL indirim uygulanması beklenirken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki pompa fiyatlarının da düşeceği öngörülüyor.


Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından Türkiye'de benzine indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatında 4,37 TL düşüş öngörülürken yeni tarifenin 20 Ekim 2026 Salı gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Benzine indirim beklentisinde yeni rakam belli oldu. Benzinin litre fiyatına 20 Ekim Salı gününden itibaren 4,37 TL indirim uygulanması beklenirken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki pompa fiyatlarının da düşeceği öngörülüyor.Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından Türkiye'de benzine indirim yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatında 4,37 TL düşüş öngörülürken yeni tarifenin 20 Ekim 2026 Salı gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Benzine indirim ne zaman gelecek?


Akaryakıt fiyatlarını etkileyen Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken benzin fiyatlarında yeni bir düzenleme gündeme geldi.


İlk olarak litre başına 4,30 TL olarak açıklanan indirim beklentisi, NTV'nin aktardığı son bilgilerde 4,37 TL olarak yer aldı. Fiyat değişikliğinin 19 Ekim Pazartesi gününü 20 Ekim Salı gününe bağlayan gece pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Benzine indirim ne zaman gelecek?Akaryakıt fiyatlarını etkileyen Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken benzin fiyatlarında yeni bir düzenleme gündeme geldi.İlk olarak litre başına 4,30 TL olarak açıklanan indirim beklentisi, NTV'nin aktardığı son bilgilerde 4,37 TL olarak yer aldı. Fiyat değişikliğinin 19 Ekim Pazartesi gününü 20 Ekim Salı gününe bağlayan gece pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Benzin fiyatları ne kadar olacak?


İndirim öncesinde paylaşılan tahminlere göre, fiyat değişikliğinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde benzinin litre fiyatı gerileyecek.


Benzin için açıklanan tahmini litre fiyatları şöyle:


İstanbul: 79,60 TL


Ankara: 80,60 TL


İzmir: 80,80 TL


Doğu illeri: 82,20 TL


Söz konusu fiyatlar, daha önce duyurulan 4,30 TL'lik indirim beklentisine dayanıyor. İndirim tutarına ilişkin son bilginin 4,37 TL olması nedeniyle nihai pompa fiyatlarının bu tahminlerden farklılaşabileceği değerlendiriliyor.

Benzin fiyatları ne kadar olacak?İndirim öncesinde paylaşılan tahminlere göre, fiyat değişikliğinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde benzinin litre fiyatı gerileyecek.Benzin için açıklanan tahmini litre fiyatları şöyle:İstanbul: 79,60 TLAnkara: 80,60 TLİzmir: 80,80 TLDoğu illeri: 82,20 TLSöz konusu fiyatlar, daha önce duyurulan 4,30 TL'lik indirim beklentisine dayanıyor. İndirim tutarına ilişkin son bilginin 4,37 TL olması nedeniyle nihai pompa fiyatlarının bu tahminlerden farklılaşabileceği değerlendiriliyor.

Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?


Akaryakıt fiyatları üzerinde küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları etkili oluyor.


Petrol fiyatlarındaki son gerilemenin benzin fiyatlarına indirim olarak yansıması beklenirken gözler 20 Ekim Salı günü uygulanacak yeni tarifeye çevrildi.

Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?Akaryakıt fiyatları üzerinde küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları etkili oluyor.Petrol fiyatlarındaki son gerilemenin benzin fiyatlarına indirim olarak yansıması beklenirken gözler 20 Ekim Salı günü uygulanacak yeni tarifeye çevrildi.
Başlıklar :benzinmotorinakaryakıt fiyatlarıbenzin indirimpetrol
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