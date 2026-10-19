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Sergen Yalçın milli takıma geldi mi? A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Sergen Yalçın milli takıma geldi mi? A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

19:59, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sergen Yalçın milli takıma geldi mi? A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Sergen Yalçın A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü mü oluyor? UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Montella'nın ayrılığı sonrası milli takımın başına geçmesi beklenen Sergen Yalçın'ın göreve getirileceği iddiaları gündeme gelirken gözler TFF Yönetim Kurulunun yarın yapacağı toplantıya çevrildi. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik adamın milli takımın başına geçip geçmeyeceği ve TFF'nin vereceği karar merak ediliyor. İşte A Milli Takım'ın yeni teknik direktörüne ilişkin son gelişmeler...

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın adı öne çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun yarın gerçekleştireceği toplantının ardından yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor.


A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesi bekleniyor. UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste alınan dört mağlubiyetin ardından Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasıyla başlayan yeni teknik direktör arayışında Yalçın'ın ismi ön plana çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın adı öne çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun yarın gerçekleştireceği toplantının ardından yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor.A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesi bekleniyor. UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste alınan dört mağlubiyetin ardından Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasıyla başlayan yeni teknik direktör arayışında Yalçın'ın ismi ön plana çıktı.

Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı


A Milli Futbol Takımı'nda UEFA Uluslar Ligi'nde yaşanan dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verilmişti.


Montella, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerine giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmıştı.

Vincenzo Montella ile yollar ayrıldıA Milli Futbol Takımı'nda UEFA Uluslar Ligi'nde yaşanan dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verilmişti.Montella, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerine giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmıştı.

Sergen Yalçın'ın ismi öne çıktı


Montella'nın ayrılığı sonrasında yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren TFF'de Sergen Yalçın'ın ismi öne çıktı.


Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Yalçın, geçtiğimiz sezonun sonunda siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmıştı.

Sergen Yalçın'ın ismi öne çıktıMontella'nın ayrılığı sonrasında yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdüren TFF'de Sergen Yalçın'ın ismi öne çıktı.Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Yalçın, geçtiğimiz sezonun sonunda siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmıştı.

TFF'nin yarın açıklama yapması bekleniyor


Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun yarın gerçekleştireceği toplantının ardından Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor.


Yalçın'ın göreve getirilmesine ilişkin süreç henüz resmî açıklamayla kesinleşmiş değil.

TFF'nin yarın açıklama yapması bekleniyorTürkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun yarın gerçekleştireceği toplantının ardından Sergen Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor.Yalçın'ın göreve getirilmesine ilişkin süreç henüz resmî açıklamayla kesinleşmiş değil.
Başlıklar :sergen yalçınteknik direktörtfftürkiye futbol federasyonuA Milli Erkek Futbol Takımı
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