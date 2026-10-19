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TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ 2026 2027: TCDD Turistik Doğu Ekspresi turu için seferler hangi tarihte başlayacak, bilet fiyatları ne kadar?

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ 2026 2027: TCDD Turistik Doğu Ekspresi turu için seferler hangi tarihte başlayacak, bilet fiyatları ne kadar?

20:22, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 20:24, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ 2026 2027: TCDD Turistik Doğu Ekspresi turu için seferler hangi tarihte başlayacak, bilet fiyatları ne kadar?

Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 sefer takvimi belli oldu. Ankara-Kars ve Kars-Ankara hattında kış sezonu boyunca toplam 70 sefer yapacak tren için bilet satış tarihi, sefer günleri ve gezi molası verilecek duraklar açıklandı. Peki, Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar olacak, seferler hangi tarihler arasında yapılacak? İşte bireysel bilet satış takvimi ve sefer detayları...

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonu sefer takvimi açıklandı. Ankara-Kars ve Kars-Ankara hattında toplam 70 sefer yapacak tren için bireysel bilet satışları 26 Ekim'de başlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonu sefer takvimi açıklandı. Ankara-Kars ve Kars-Ankara hattında toplam 70 sefer yapacak tren için bireysel bilet satışları 26 Ekim'de başlayacak.

Turistik Doğu Ekspresi seferleri 21 Aralık'ta başlıyor


Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara güzergahında yeniden yolcularını ağırlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıkladığı takvime göre Ankara-Kars yönündeki ilk sefer 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara yönündeki ilk sefer ise 23 Aralık 2026'da gerçekleştirilecek.


Yeni sezonda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer yapılacak. Ankara-Kars yönündeki seferler 10 Mart 2027'ye, Kars-Ankara yönündeki seferler ise 12 Mart 2027'ye kadar devam edecek.


Sezon takviminin öne çıkan ayrıntıları şöyle:


Ankara-Kars seferleri: 21 Aralık 2026-10 Mart 2027


Kars-Ankara seferleri: 23 Aralık 2026-12 Mart 2027


Ankara'dan hareket günleri: Pazartesi, çarşamba ve cuma


Kars'tan hareket günleri: Çarşamba, cuma ve pazar


Toplam sefer sayısı: 70


Bireysel bilet satış başlangıcı: 26 Ekim

Turistik Doğu Ekspresi seferleri 21 Aralık'ta başlıyorTuristik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara güzergahında yeniden yolcularını ağırlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıkladığı takvime göre Ankara-Kars yönündeki ilk sefer 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara yönündeki ilk sefer ise 23 Aralık 2026'da gerçekleştirilecek.Yeni sezonda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer yapılacak. Ankara-Kars yönündeki seferler 10 Mart 2027'ye, Kars-Ankara yönündeki seferler ise 12 Mart 2027'ye kadar devam edecek.Sezon takviminin öne çıkan ayrıntıları şöyle:Ankara-Kars seferleri: 21 Aralık 2026-10 Mart 2027Kars-Ankara seferleri: 23 Aralık 2026-12 Mart 2027Ankara'dan hareket günleri: Pazartesi, çarşamba ve cumaKars'tan hareket günleri: Çarşamba, cuma ve pazarToplam sefer sayısı: 70Bireysel bilet satış başlangıcı: 26 Ekim

Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak?


Turistik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel yolcular için 26 Ekim'de satışa sunulacak. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanalları üzerinden temin edilebilecek.


Açıklamada 2026-2027 sezonuna ilişkin bilet fiyatı bilgisi ise paylaşılmadı.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak?Turistik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel yolcular için 26 Ekim'de satışa sunulacak. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanalları üzerinden temin edilebilecek.Açıklamada 2026-2027 sezonuna ilişkin bilet fiyatı bilgisi ise paylaşılmadı.

Beş istasyonda gezi molası verilecek


Turistik Doğu Ekspresi'nin güzergahında yolcuların şehirleri gezebilmesi için belirli istasyonlarda gezi amaçlı duruşlar yapılacak.


Ankara-Kars yönündeki seferlerde Erzincan ve Erzurum'da mola verilecek. Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruş gerçekleştirilecek.


Buna göre gezi molası verilecek istasyonlar şöyle:


  • Ankara-Kars yönü: Erzincan, Erzurum
  • Kars-Ankara yönü: İliç, Divriği, Sivas


Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin demir yolu seyahatini Anadolu'nun tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bir araya getirdiğini, gezi amaçlı duruşların da yolculara güzergah üzerindeki şehirleri görme imkanı sunduğunu belirtti.

Beş istasyonda gezi molası verilecekTuristik Doğu Ekspresi'nin güzergahında yolcuların şehirleri gezebilmesi için belirli istasyonlarda gezi amaçlı duruşlar yapılacak.Ankara-Kars yönündeki seferlerde Erzincan ve Erzurum'da mola verilecek. Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruş gerçekleştirilecek.Buna göre gezi molası verilecek istasyonlar şöyle:Ankara-Kars yönü: Erzincan, ErzurumKars-Ankara yönü: İliç, Divriği, SivasUraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin demir yolu seyahatini Anadolu'nun tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bir araya getirdiğini, gezi amaçlı duruşların da yolculara güzergah üzerindeki şehirleri görme imkanı sunduğunu belirtti.

Tren yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacak


Turistik Doğu Ekspresi, yeni sezonda yataklı ve yemekli vagonlarla hizmet verecek. Her yataklı vagonda 10 kompartıman, her kompartımanda ise iki yatak bulunacak.


Trende yolcuların kullanımı için ayrıca bir yemekli vagon da yer alacak.


Bireysel yolcular, 26 Ekim'den itibaren TCDD Taşımacılık satış kanalları üzerinden biletlerini satın alabilecek. Seferler Ankara yönünde 10 Mart 2027, Kars çıkışlı hatta ise 12 Mart 2027 tarihinde tamamlanacak.

Tren yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacakTuristik Doğu Ekspresi, yeni sezonda yataklı ve yemekli vagonlarla hizmet verecek. Her yataklı vagonda 10 kompartıman, her kompartımanda ise iki yatak bulunacak.Trende yolcuların kullanımı için ayrıca bir yemekli vagon da yer alacak.Bireysel yolcular, 26 Ekim'den itibaren TCDD Taşımacılık satış kanalları üzerinden biletlerini satın alabilecek. Seferler Ankara yönünde 10 Mart 2027, Kars çıkışlı hatta ise 12 Mart 2027 tarihinde tamamlanacak.
Başlıklar :turistik doğu ekspresidoğu ekspresi biletleriankara-karskars-ankaratren seferleri
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