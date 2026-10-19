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Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray ve Fenerbahçe kimle oynuyor? 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maç programı

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray ve Fenerbahçe kimle oynuyor? 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maç programı

21:05, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray ve Fenerbahçe kimle oynuyor? 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları için artık az bir süre kaldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği dev organizasyonda, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'da lig aşamasındaki üçüncü maçlarında galibiyet arayacak. Peki bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları hangi gün? İşte program...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması 3. haftası yarın oynanacak 9 maç ile başlayacak. Devler Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray Fransız ekibi Lille ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise Slavia Prag karşısında galibiyet arayacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta dikkat çeken maçlardan biri de PSG ile Barcelona arasında oynanacak maç olacak. İşte 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maç programı karşılaşmaların saatleri.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması 3. haftası yarın oynanacak 9 maç ile başlayacak. Devler Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray Fransız ekibi Lille ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise Slavia Prag karşısında galibiyet arayacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta dikkat çeken maçlardan biri de PSG ile Barcelona arasında oynanacak maç olacak. İşte 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maç programı karşılaşmaların saatleri.


Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?


UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta programı şu şekilde:


20 Ekim 2026:

19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag

19.45 Sabah - Borussia Dortmund

22.00 Paris Saint-Germain - Barcelona

22.00 Liverpool - Villarreal

22.00 Manchester City - AEK

22.00 Roma - Slovan Bratislava

22.00 Porto - PSV

22.00 Napoli - Bodo/Glimt

22.00 Stuttgart - Atletico Madrid


Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta programı şu şekilde:20 Ekim 2026:19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag19.45 Sabah - Borussia Dortmund22.00 Paris Saint-Germain - Barcelona22.00 Liverpool - Villarreal22.00 Manchester City - AEK22.00 Roma - Slovan Bratislava22.00 Porto - PSV22.00 Napoli - Bodo/Glimt22.00 Stuttgart - Atletico Madrid

21 Ekim Çarşamba:

19.45 Lille - Galatasaray

19.45 Como - Manchester United

22.00 Bayern Münih - Arsenal

22.00 Real Madrid - Leipzig

22.00 Inter - Shakhtar Donetsk

22.00 Sporting - LASK

22.00 Aston Villa - Viking

22.00 Club Brugge - Lens

22.00 Real Betis - Feyenoord

21 Ekim Çarşamba:19.45 Lille - Galatasaray19.45 Como - Manchester United22.00 Bayern Münih - Arsenal22.00 Real Madrid - Leipzig22.00 Inter - Shakhtar Donetsk22.00 Sporting - LASK22.00 Aston Villa - Viking22.00 Club Brugge - Lens22.00 Real Betis - Feyenoord

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda?


UEFA’nın kulüp organizasyonlarının Türkiye’deki yayın adresi TRT ve tabii olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarının yanı sıra UEFA Süper Kupa da bu kanallardan takip edilebilecek.


İngiltere FA Cup maçları da TRT ve tabii’nin yayın programında yer alacak.


TRT ve tabii’de yayınlanacak organizasyonlar:


UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Konferans Ligi

UEFA Süper Kupa

İngiltere FA Cup


Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda?UEFA’nın kulüp organizasyonlarının Türkiye’deki yayın adresi TRT ve tabii olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarının yanı sıra UEFA Süper Kupa da bu kanallardan takip edilebilecek.İngiltere FA Cup maçları da TRT ve tabii’nin yayın programında yer alacak.TRT ve tabii’de yayınlanacak organizasyonlar:UEFA Şampiyonlar LigiUEFA Avrupa LigiUEFA Konferans LigiUEFA Süper Kupaİngiltere FA Cup

Şampiyonlar Ligi puan durumu- 2026


  1. PSG – 6 puan
  2. Barselona – 6 puan
  3. Aston Villa – 6 puan
  4. Stuttgart – 6 puan
  5. Liverpool – 6 puan
  6. Sporting Lizbon – 6 puan
  7. Arsenal – 6 puan
  8. Real Madrid – 6 puan
  9. Real Betis – 6 puan
  10. Bayern Münih – 4 puan
  11. Şahtar Donetsk – 4 puan
  12. Como – 3 puan
  13. Manchester United – 3 puan
  14. Villarreal – 3 puan
  15. Atletico Madrid – 3 puan
  16. Club Brugge – 3 puan
  17. Manchester City – 3 puan
  18. Borussia Dortmund – 3 puan
  19. Lens – 3 puan
  20. AEK – 3 puan
  21. RB Leipzig – 3 puan
  22. Sabah – 3 puan
  23. Feyenoord – 3 puan
  24. Bodø/Glimt – 3 puan
  25. Roma – 1 puan
  26. PSV – 1 puan
  27. Viking – 1 puan
  28. Fenerbahçe – 1 puan
  29. İnter – 0 puan
  30. Porto – 0 puan
  31. Slavia Prag – 0 puan
  32. Napoli – 0 puan
  33. LASK Linz – 0 puan
  34. Lille – 0 puan
  35. Galatasaray – 0 puan
  36. Slovan Bratislava – 0 puan
Şampiyonlar Ligi puan durumu- 2026PSG – 6 puanBarselona – 6 puanAston Villa – 6 puanStuttgart – 6 puanLiverpool – 6 puanSporting Lizbon – 6 puanArsenal – 6 puanReal Madrid – 6 puanReal Betis – 6 puanBayern Münih – 4 puanŞahtar Donetsk – 4 puanComo – 3 puanManchester United – 3 puanVillarreal – 3 puanAtletico Madrid – 3 puanClub Brugge – 3 puanManchester City – 3 puanBorussia Dortmund – 3 puanLens – 3 puanAEK – 3 puanRB Leipzig – 3 puanSabah – 3 puanFeyenoord – 3 puanBodø/Glimt – 3 puanRoma – 1 puanPSV – 1 puanViking – 1 puanFenerbahçe – 1 puanİnter – 0 puanPorto – 0 puanSlavia Prag – 0 puanNapoli – 0 puanLASK Linz – 0 puanLille – 0 puanGalatasaray – 0 puanSlovan Bratislava – 0 puan
Başlıklar :uefa şampiyonlar ligigalatasarayfenerbahçemaç programıfutbol
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