Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray ve Fenerbahçe kimle oynuyor? 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları için artık az bir süre kaldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği dev organizasyonda, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'da lig aşamasındaki üçüncü maçlarında galibiyet arayacak. Peki bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları hangi gün? İşte program...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması 3. haftası yarın oynanacak 9 maç ile başlayacak. Devler Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray Fransız ekibi Lille ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise Slavia Prag karşısında galibiyet arayacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta dikkat çeken maçlardan biri de PSG ile Barcelona arasında oynanacak maç olacak. İşte 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maç programı karşılaşmaların saatleri.
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta programı şu şekilde:
20 Ekim 2026:
19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag
19.45 Sabah - Borussia Dortmund
22.00 Paris Saint-Germain - Barcelona
22.00 Liverpool - Villarreal
22.00 Manchester City - AEK
22.00 Roma - Slovan Bratislava
22.00 Porto - PSV
22.00 Napoli - Bodo/Glimt
22.00 Stuttgart - Atletico Madrid
21 Ekim Çarşamba:
19.45 Lille - Galatasaray
19.45 Como - Manchester United
22.00 Bayern Münih - Arsenal
22.00 Real Madrid - Leipzig
22.00 Inter - Shakhtar Donetsk
22.00 Sporting - LASK
22.00 Aston Villa - Viking
22.00 Club Brugge - Lens
22.00 Real Betis - Feyenoord
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA’nın kulüp organizasyonlarının Türkiye’deki yayın adresi TRT ve tabii olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarının yanı sıra UEFA Süper Kupa da bu kanallardan takip edilebilecek.
İngiltere FA Cup maçları da TRT ve tabii’nin yayın programında yer alacak.
TRT ve tabii’de yayınlanacak organizasyonlar:
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA Konferans Ligi
UEFA Süper Kupa
İngiltere FA Cup
Şampiyonlar Ligi puan durumu- 2026
- PSG – 6 puan
- Barselona – 6 puan
- Aston Villa – 6 puan
- Stuttgart – 6 puan
- Liverpool – 6 puan
- Sporting Lizbon – 6 puan
- Arsenal – 6 puan
- Real Madrid – 6 puan
- Real Betis – 6 puan
- Bayern Münih – 4 puan
- Şahtar Donetsk – 4 puan
- Como – 3 puan
- Manchester United – 3 puan
- Villarreal – 3 puan
- Atletico Madrid – 3 puan
- Club Brugge – 3 puan
- Manchester City – 3 puan
- Borussia Dortmund – 3 puan
- Lens – 3 puan
- AEK – 3 puan
- RB Leipzig – 3 puan
- Sabah – 3 puan
- Feyenoord – 3 puan
- Bodø/Glimt – 3 puan
- Roma – 1 puan
- PSV – 1 puan
- Viking – 1 puan
- Fenerbahçe – 1 puan
- İnter – 0 puan
- Porto – 0 puan
- Slavia Prag – 0 puan
- Napoli – 0 puan
- LASK Linz – 0 puan
- Lille – 0 puan
- Galatasaray – 0 puan
- Slovan Bratislava – 0 puan