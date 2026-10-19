ÖĞRENCİLERE AYLIK 19 BİN 250 TL DESTEK: İŞKUR başvuruları başladı! İşte şartlar ve tarihler

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray ve Fenerbahçe kimle oynuyor? 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları için artık az bir süre kaldı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği dev organizasyonda, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'da lig aşamasındaki üçüncü maçlarında galibiyet arayacak. Peki bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları hangi gün? İşte program...