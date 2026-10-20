Pegasus tecrübeli kabin memuru alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve detayları

BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olması ve İstanbul Anadolu Yakası’nda ikamet etmesi veya burada ikamet edebilecek durumda bulunması gerekiyor.

Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış veya askerlik durumunun en az bir yıl tecilli olması şartı aranıyor.

Havayolu şirketlerinde en az 6 ay kabin memurluğu deneyimi bulunan adayların yanı sıra SHGM onaylı bir kurumdan alınmış geçerli Temel Eğitim Sertifikası’na (Attestation) sahip adaylar da başvuruda bulunabilecek. Deneyimli adayların son görevli uçuş tarihinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor.