Pegasus tecrübeli kabin memuru alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve detayları
Pegasus kabin memuru alımı 2026 için başvuru yapmak isteyen adaylara yönelik yeni ilan yayımlandı. Havacılık sektöründe kariyer hedefleyen ve kabin memuru olarak görev almak isteyen adaylar, şirketin tecrübeli kabin memuru pozisyonuna ilişkin başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Alım kapsamında en az 6 ay kabin memurluğu deneyimi bulunan adayların yanı sıra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı bir kurumdan alınmış geçerli Temel Eğitim Sertifikası'na (Attestation) sahip kişiler de başvuru yapabilecek. Başvuruların Pegasus'un işe alım platformu üzerinden alınmasıyla birlikte adaylar, pozisyonun gerekliliklerini ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Peki Pegasus kabin memuru alımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuru şartlarını karşılıyor, tecrübeli kabin memuru ilanına başvurular nereden gerçekleştiriliyor? İşte Pegasus personel alımına ilişkin merak edilen detaylar…
Pegasus personel alımı 2026 kapsamında kabin memuru olmak isteyen adaylar için yeni bir başvuru süreci gündeme geldi. Havayolu şirketi, en az 6 ay kabin memurluğu deneyimi olan veya geçerli Temel Eğitim Sertifikası'na sahip adaylara yönelik alım gerçekleştirecek. “Tecrübeli – Temel Eğitim Sertifikalı Kabin Memuru” pozisyonu için yayımlanan ilan, havacılık alanında çalışmak isteyen ve gerekli mesleki koşulları taşıyan adayların dikkatini çekti. Başvuru sürecini değerlendiren adaylar, hangi şartları sağlamaları gerektiğini ve başvurularını hangi platform üzerinden tamamlayabileceklerini araştırıyor. Peki Pegasus kabin memuru başvuru şartları neler, en az kaç ay deneyim gerekiyor, Temel Eğitim Sertifikası bulunan adaylar nasıl başvuru yapabilir? İşte 2026 Pegasus kabin memuru alımına ilişkin tüm ayrıntılar…
BAŞVURU KOŞULLARI
Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olması ve İstanbul Anadolu Yakası’nda ikamet etmesi veya burada ikamet edebilecek durumda bulunması gerekiyor.
Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış veya askerlik durumunun en az bir yıl tecilli olması şartı aranıyor.
Havayolu şirketlerinde en az 6 ay kabin memurluğu deneyimi bulunan adayların yanı sıra SHGM onaylı bir kurumdan alınmış geçerli Temel Eğitim Sertifikası’na (Attestation) sahip adaylar da başvuruda bulunabilecek. Deneyimli adayların son görevli uçuş tarihinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor.
EĞİTİM VE YABANCI DİL ŞARTI
Başvuru yapacak adayların en az ön lisans mezunu olması gerekiyor. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylardan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denklik belgesi istenecek. Adayların ileri seviyede İngilizce bilmesi şartı aranırken Arapça, Farsça, Rusça, Fransızca, Almanca, Kazakça ve Kırgızca dillerinden en az birini iyi seviyede bilen adaylara tercih avantajı sağlanacak.
BOY VE FİZİKSEL UYGUNLUK KRİTERLERİ
İlanda, kadın adaylar için 160-180 santimetre, erkek adaylar için ise 170-190 santimetre boy aralığı şartı bulunuyor. Boy ve kilo uygunluğu, şirketin Vücut Kitle İndeksi (VKİ) kriterlerine göre değerlendirilecek.
Adayların, kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudun görünen bölgelerinde dövme, piercing, yanık, yara izi ve benzeri izlerin bulunmaması gerekiyor.
Ayrıca adayların vardiyalı çalışma düzenine, değişken uçuş saatlerine ve uzun süreli görev rotasyonlarına fiziksel ve sosyal açıdan uyum sağlayabilmesi şartı aranıyor. Başvuru sahiplerinin SHGM tarafından yayımlanan Kabin Ekibi Sağlık Kriterleri kapsamında uçuşa elverişli olması gerekiyor.
ADLİ SİCİL VE İŞ DENEYİMİ KOŞULLARI
İşe alım ilanına göre adayların geçmişte veya halen devam eden herhangi bir adli sicil ya da arşiv kaydının bulunmaması gerekiyor.
Adayların daha önceki iş yerlerindeki görevlerinden devamsızlık, disiplinsizlik veya ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar nedeniyle ayrılmamış olması da aranan koşullar arasında yer alıyor.
Pegasus, iletişim ve ikna kabiliyeti güçlü, ekip çalışmasına yatkın, planlama ve organizasyon yetkinlikleri gelişmiş adayları tercih ediyor. Misafir memnuniyetini ön planda tutan, çözüm odaklı yaklaşımı benimseyen ve tercihen hizmet sektöründe deneyim sahibi adayların başvuruları değerlendirilecek.
KABİN MEMURLARINA SUNULAN İMKANLAR
Pegasus Hava Yolları, kabin memuru olarak görev yapacak çalışanlarına yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda birinci derece aile yakınlarını da kapsayan indirimli bilet imkanları sunuyor. Evli olmayan çalışanlara bir kişiyi daha bu haktan yararlanmak üzere tanımlama hakkı veriliyor. Ayrıca uçuşun bulunmadığı noktalara anlaşmalı hava yolları aracılığıyla indirimli seyahat imkanı sağlanıyor.
Çalışanlara eş ve çocukları da kapsayan özel sağlık sigortası sunulurken kadın çalışanlar için İstanbul, İzmir ve Antalya’da kreş imkanı bulunuyor.
Şirket bünyesinde yelken, koşu, tiyatro, basketbol, voleybol, futbol, trekking, müzik, kitap, zumba, tenis ve elektronik spor gibi alanlarda sosyal aktivite kulüpleri de faaliyet gösteriyor.
Diğer çalışan hakları arasında performansa dayalı prim sistemi, yemek kartı ve servis imkanları yer alıyor.
BAŞVURU SÜRECİ
Adaylar, Pegasus’un işe alım platformundaki “Tecrübeli – Temel Eğitim Sertifikalı Kabin Memuru” ilanı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında adaylardan ad, soyad, e-posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgileri isteniyor. Adayların ayrıca ilgili kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okuyup onaylaması ve gerekli açık rıza tercihlerini değerlendirmesi gerekiyor.
Başvurunun yarım kalması durumunda sürece daha sonra devam edilebilmesi için adaylara e-posta gönderiliyor. Başvuru adımlarına devam etmek isteyen adaylar, kendilerine iletilen e-postadaki “Başla” butonunu kullanabiliyor.
Başvuru sürecinde sistemsel veya teknik sorun yaşayan adaylar, applycabin@flypgs.com e-posta adresi üzerinden şirketle iletişime geçebiliyor. Başvuru sürecine ilişkin bilgilendirmelerin spam veya gereksiz e-posta klasörlerine düşebileceği belirtilerek bu klasörlerin de kontrol edilmesi isteniyor.