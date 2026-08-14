Beşiktaş'tan sürpriz transfer: Orkun Kökçü'nün kankası geliyor

Beşiktaş'ın takıma kısa süre içerisinde 2 ya da 3 takviye daha yapması planlanırken, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen camiada listenin ilk sırasındaki isim de belli oldu. Sözcü'de yer alan habere göre kısa sürede gösterdiği performans ile Beşiktaş'ın kaptanı ve saha içindeki beyni olan milli futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord'da yaşadığı şampiyonlukta takım arkadaşı olan Quinten Timber transferi için transfer komitesine olumlu rapor verdi.