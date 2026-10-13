Dünyaca ünlü yıldız meğer Galatasaraylıymış: Sarı-kırmızılı kıyafetle böyle görüntülendi!
Sezon öncesi hazırlık karşılaşması için salona giriş yapan dünyaca ünlü basketbolcu, tercih ettiği tarzıyla sosyal medyayı salladı.
NBA ekiplerinden Atlanta Hawks’ın yeni oyuncusu Lu Dort, sezon öncesi maçında giydiği Galatasaray retro ceketiyle dikkatleri üzerine çekti.
Sarı-kırmızılı kulübün geçmişinden ilham alan tasarımı tercih eden yıldız basketbolcu, sosyal medyada da gündem oldu.
LU DORT, GALATASARAY RETRO CEKETİYLE KAMERALARA YANSIDI
NBA’de yeni sezon hazırlıkları sürerken Lu Dort, Galatasaray’ın retro koleksiyonunda yer alan ceketle objektiflere yansıdı. Dort’un tercihi, sarı-kırmızılı taraftarların da ilgisini çekti.
Galatasaray’ın 1980-1981 sezonundan ilham alınarak hazırlanan retro koleksiyonunda, dönemin teknik direktörü Brian Birch’ün saha kenarında giydiği ceketin yeniden tasarlanan versiyonu da yer alıyor. Puma tarafından hazırlanan koleksiyon, kulübün geçmişini modern tasarımla buluşturuyor.
ATLANTA HAWKS’IN YENİ OYUNCUSU
Kariyerinde Oklahoma City Thunder formasıyla da öne çıkan Lu Dort, 2026-2027 sezonu öncesinde Atlanta Hawks kadrosuna katıldı. Savunma performansıyla tanınan basketbolcunun Galatasaray tercihi ise NBA gündeminde farklı bir detay olarak öne çıktı.
İşte o anlar...