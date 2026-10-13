Ahmet Çakar'dan Galatasaray ve Fenerbahçelileri kızdıran tahmin

Tahminini tabloya yazan Çakar, şu ifadeleri kullandı:





"Galatasaray ve Fenerbahçe kaybedecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplam yediği gol sayısı 5 ve üzerinde olacak. Yani Galatasaray 4 yer, Fenerbahçe 1 yer, 5 eder. Galatasaray 5 yer, Fenerbahçe 3 yer, 8 eder. En az 5 olacak, bunun 6,7,8,9 olma ihtimali de var. Yani 5 ve üzerinde gol yerler ikisinin toplamı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakip ağlara atacağı gol sayısı da en fazla 1 olur. Şu an Okan Buruk ve Dursun Özbek 1-0 ve 2-0'a razı. 3 zorlar. Galatasaray 1-0 kaybetsin benim için galibiyettir. Galatasaray 2-0 kaybetsin başarıdır. 3'ten sonrası fiskobirlik. Aston Villa Fenerbaghçe maçını Aston Villa kazanır."