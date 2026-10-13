Ahmet Çakar'dan Galatasaray ve Fenerbahçelileri kızdıran tahmin
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray ile Aston Villa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe için Ahmet Çakar'dan dikkat çeken tahminler geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını değerlendiren Ahmet Çakar, iki takımın da rakiplerine yenileceğini savundu.
Beyaz Futbol yorumcusu, iki karşılaşmada temsilcilerimizin kalelerinde göreceği toplam gol sayısının en az 5 olacağını iddia etti.
Çakar, bu sayının daha da yükselebileceğini belirterek, Galatasaray'ın Barcelona karşısında ağır bir yenilgi alabileceğini söyledi.
Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin de Aston Villa deplasmanından puansız döneceğini öne sürdü.
Tahminini tabloya yazan Çakar, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray ve Fenerbahçe kaybedecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplam yediği gol sayısı 5 ve üzerinde olacak. Yani Galatasaray 4 yer, Fenerbahçe 1 yer, 5 eder. Galatasaray 5 yer, Fenerbahçe 3 yer, 8 eder. En az 5 olacak, bunun 6,7,8,9 olma ihtimali de var. Yani 5 ve üzerinde gol yerler ikisinin toplamı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakip ağlara atacağı gol sayısı da en fazla 1 olur. Şu an Okan Buruk ve Dursun Özbek 1-0 ve 2-0'a razı. 3 zorlar. Galatasaray 1-0 kaybetsin benim için galibiyettir. Galatasaray 2-0 kaybetsin başarıdır. 3'ten sonrası fiskobirlik. Aston Villa Fenerbaghçe maçını Aston Villa kazanır."