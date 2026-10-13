Fenerbahçe’de saç baş yolduruyordu! Premier Lig devine karşı ilk golünü attı, Ada basını yıkıldı
Sarı-lacivertli ekipten ayrılarak Premier Lig yolunu tutan genç forvet, Ada'daki yeni takımıyla siftah yaptı. 4-1'lik tarihi galibiyette ağları havalandırarak geceye damga vuran Afrika asıllı yıldızı Ada basınında geniş yankı uyandırdı.
Fenerbahçe’den ayrılarak Coventry City’ye transfer olan Sıddık-i Cherif, İngiltere Premier Lig’deki ilk golünü Newcastle United karşısında kaydetti. Genç futbolcu, takımının 4-1 kazandığı mücadelede ağları havalandırarak dikkatleri üzerine çekti.
COVENTRY’DEN NEWCASTLE’A 4 GOLLÜ TARİFE
İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Coventry City, sahasında Newcastle United’ı konuk etti. Coventry Building Society Arena’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, rakibini 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Coventry’ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Jack Rudoni, 48. dakikada Sıddık-i Cherif, 81. dakikada Ellis Simms ve 86. dakikada Stephen Mfuni kaydetti. Newcastle United’ın tek golü ise 70. dakikada Sven Botman’dan geldi.
Bu sonuçla Coventry City puanını 6’ya yükseltirken Newcastle United 8 puanda kaldı.
SIDDIK-İ CHERİF PREMİER LİG’DE İLK GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden Sidiki Cherif, 48. dakikada fileleri havalandırarak Premier Lig kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Fenerbahçe’den Coventry City’ye transfer olan genç futbolcu, böylece İngiltere’deki yeni takımında önemli bir eşiği geride bıraktı.
Cherif, golünün yanı sıra maçın başında kazanılan penaltı pozisyonunda da etkili oldu. Jack Rudoni’nin gole çevirdiği penaltıyla öne geçen Coventry, ikinci yarının başında Cherif’in golüyle farkı ikiye çıkardı.
COVENTRY GALİBİYETİ SON BÖLÜMDE GARANTİLEDİ
Newcastle United, Sven Botman’ın 70. dakikadaki golüyle farkı bire indirse de Coventry’nin yanıtı gecikmedi. Ellis Simms 81. dakikada skoru 3-1’e getirirken Stephen Mfuni, 86. dakikada attığı golle maçın sonucunu belirledi.
Coventry City, aldığı 4-1’lik galibiyetle üst üste ikinci lig zaferini elde etti. Sıddık-i Cherif ise Premier Lig’deki ilk golünü kaydederek gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.