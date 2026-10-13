Yapay zekâ şaşırttı: Galatasaray-Barcelona maçı için aynı skoru verdiler
10:45, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 11:00, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Galatasaray ilk maçında Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu.
Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’yı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray için yapay zekâdan çarpıcı bir tahmin geldi. Grok, ChatGPT ve Gemini’nin dev mücadele öncesinde aynı sonuçta buluşması dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak kritik mücadele öncesinde yapay zekâ algoritmalarının skor tahminleri dikkat çekti.
Gözler golcülerin üzerinde olacak. (Osimhen - Yamal)
Üç yapay zekâdan aynı skor tahmini
Karşılaşma öncesinde Grok, ChatGPT ve Gemini'nin yaptığı skor tahminlerinde ortaya çıkan ortak sonuç dikkat çekti. Üç yapay zekâ aracı da Galatasaray'ın sahasında oynayacağı mücadeleyi 2-1 Barcelona'nın üstünlüğüyle tamamlayacağını öngördü.
İşte yapay zekâların Galatasaray - Barcelona maçı için tahminleri:
Grok: Galatasaray 1-2 Barcelona
ChatGPT: Galatasaray 1-2 Barcelona
Gemini: Galatasaray 1-2 Barcelona
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Başlıklar :BarcelonaGalatasarayUEFA Şampiyonlar Ligi