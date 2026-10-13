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Süper Lig'de yayın devrimi

Süper Lig'de yayın devrimi

08:33, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:09, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Süper Lig'de yayın devrimi
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'ın öncülüğünde yürütülen yeni yayın ihalesi çalışmalarında önemli mesafe katedildi. Türk futbolunda 4K yayın, yapay zeka destekli kamera sistemleri ve cep telefonlarına özel maç yayınlarının önünü açabilecek yeni bir dönemin hazırlıkları yapılıyor.

Türk futbolunun kaderini ekonomik ve teknolojik açıdan değiştirebilecek yeni yayın ihalesi için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı süreçte, Süper Lig kulüplerinden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda önemli mesafe katedildi. Yeni yayın ihalesine yönelik hazırlıklarda sadece yayın gelirlerinin artırılması değil, Türk futbolunun ekranlara yansıyan kalitesinin de uluslararası standartlara taşınması hedefleniyor.


Yeni nesil yayıncılık

Hazırlıkların en dikkat çekici başlıklarından birini görüntü kalitesinde planlanan dönüşüm oluşturuyor. Özellikle derbiler ve yüksek profilli karşılaşmalarda 4K ve HDR teknolojileriyle daha yüksek görüntü kalitesi, gelişmiş kamera açıları ve üst düzey prodüksiyon standartları hedefleniyor. Kulüplerin geri bildirimleri doğrultusunda, Süper Lig karşılaşmalarının farklı teknik standartlarla değerlendirilmesi ve maç yayınlarının kalitesini artıracak kapsamlı bir altyapı oluşturulması üzerinde duruluyor.


Dikey yayıncılık geliyor

Yeni dönemin en dikkat çekici yeniliklerinden biri de yapay zekanın maç yayınlarına entegre edilmesine yönelik çalışmalar. Oyuncuları ve topu otomatik takip edebilen akıllı kamera sistemleriyle, futbolseverlere farklı bir izleme deneyimi sunulması amaçlanıyor. Ayrıca cep telefonlarından maç izleyen taraftarlar için televizyon yayınından bağımsız, dikey ekranlara özel yayın modelleri de değerlendiriliyor. Böylece yeni nesil dijital yayıncılık teknolojilerinin Türk futboluna kazandırılması hedefleniyor.

Lige değer katma hedefi


Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'ın öncülüğünde ilerleyen süreç. Türk futbolunun geleceği açısından yeni bir yaklaşım getiriyor. Kulüplerin ortak beklentileri doğrultusunda şekillenen çalışmalarla Süper Lig'in yayın gelirlerinin artırılması, uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma ulaşması ve dijital yayıncılığın sunduğu yeni fırsatların değerlendirilmesi amaçlanıyor. Teknik ve ekonomik hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni yayın ihalesinin yol haritasının daha da netleşmesi bekleniyor.


Kaliteden taviz yok!

Kulüplerin üzerinde önemle durduğu bir diğer konu ise yayın kalitesinin sürdürülebilir hale getirilmesi. Maç yayınlarında yaşanan teknik aksaklıkların önüne geçilmesi, görüntü ve ses kalitesinin yükseltilmesi, yayın altyapısının güçlendirilmesi ve yayın hizmetlerinin daha etkin denetlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



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Başlıklar :Süper LigKulüpler BirliğiErtuğrul Doğan
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