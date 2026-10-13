"Goat" durdurulamıyor! Bir gol daha attı, tarihi rekor için geri sayım başladı
Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde Neftchi Fargona'yı 3-1 mağlup ettiği maçta Cristiano Ronaldo ağları bir kez daha havalandırdı. Peki, Ronaldo'nun toplam kaç golü var? İşte detaylar.
Cristiano Ronaldo, Al Nassr’ın Asya Şampiyonlar Ligi’nde Neftchi Fargona’yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir kez daha ağları havalandırdı. Portekizli yıldız, kariyerindeki gol sayısını 981’e çıkarırken 1000 gol hedefine ulaşmak için gereken gol sayısını 19’a indirdi.
AL NASSR, NEFTCHI FARGONA’YI 3-1 MAĞLUP ETTİ
Asya Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Al Nassr, Özbekistan temsilcisi Neftchi Fargona’yı sahasında 3-1 mağlup etti.
Al-Awwal Park’ta oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Angelo, 42. dakikada Cristiano Ronaldo ve 78. dakikada rakip oyuncu Anvarjon Gofurov kendi kalesine attı. Neftchi Fargona’nın karşılaşmadaki tek golü ise 51. dakikada Alisher Odilov’dan geldi.
Bu sonuçla Al Nassr, organizasyonda bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
RONALDO'NUN KAÇ GOLÜ OLDU, 1000 GOLE KAÇ KALDI?
Kariyerini 1000 gole ulaşarak noktalamayı hedefleyen Cristiano Ronaldo, Neftchi Fargona karşısında kaydettiği golle toplam gol sayısını 981’e yükseltti.
41 yaşındaki yıldız, Al Nassr formasıyla gollerine devam ederek tarihi hedefe bir adım daha yaklaştı.