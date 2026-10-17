Galatasaraylı yıldız taraftarı çıldırttı: "Acilen kovulmalı!"
Galatasaray'ın Gençlerbirliği deplasmanında oynadığı karşılaşmada yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de görevlendirdiği tecrübeli oyuncu, özellikle ilk yarıdaki performansıyla tepki çekti.
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Leroy Sane'ye ilk 11'de şans verdi.
Son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilen Alman futbolcu, başkent deplasmanının ilk yarısında da taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Sane'nin yaptığı top kayıplarının ardından sosyal medyada eleştirel paylaşımlar arttı.
Bazı Galatasaray taraftarları, yıldız futbolcunun performansından duydukları memnuniyetsizliği dile getirerek takımdan gönderilmesi gerektiğini öne sürdü.
Karşılaşma sırasında sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Sane'ye yönelik sert eleştiriler öne çıktı. İşte sarı-kırmızılı taraftarların Alman futbolcu hakkındaki yorumlarından bazıları…
Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden...
Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden...
Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden...
Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden...
Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden...
Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden...
Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden...