Erzurumspor'dan kritik 3 puan! Evinde Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti | ÖZET
15:25, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 15:26, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Erzurumspor FK - Eyüpspor maç özeti...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor evinde Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 19' Miguel Cardoso, 47' Eren Tozlu'dan geldi. Erzurumspor FK bu sonuçla 11 puana yükselerek 9. sırada yer aldı. Eyüpspor ise ligde 3 puanla son sırada yer aldı. Erzurumspor - Eyüpspor maç özeti haberimizde.
Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK evinde Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyet golleri Cardoso ve Eren Tozlu'dan geldi. Erzurumspor - Eyüpspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
ERZURUMSPOR - EYÜPSPOR MAÇ SONUCU
ERZURUMSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
Erzurumspor - Eyüpspor maç özetini izlemek için
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
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