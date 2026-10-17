Okan Buruk Gençlerbirliği maçı öncesi açıkladı: "Kötü olduğunu görüyoruz"

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi maçları sonrası hep zordur ama onu kolaya çevirmek bizim elimizde. Belirli bir dinlenme gününü geçirdik, iyi odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Saha zeminini eleştiren Okan Buruk, "Rakibimiz önemli bir takım ve önemli oyuncuları var. Bize karşı maksimum derecede mücadele gösterecekler. O yüzden oyuncularımla birlikte iyi hazırlanmaya çalıştık. Kötü bir zemin olduğunu görüyoruz ama bunu da kafamızdan silmemiz gerekiyor. Sahaya çok takılmadan, diğer şeylere takılmadan oynamalıyız." ifadelerini kullandı.