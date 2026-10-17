Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor maçına çevrildi
15:27, 17/10/2026, Cumartesi
AA
Futbolcular yağmur altında çalıştı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan savunma ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi.
Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Spor
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