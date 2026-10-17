Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic gelişmesi: Trabzonspor maçında oynayacak mı?
13:53, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 13:58, 17/10/2026, Cumartesi
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Beşiktaş’ta kritik Trabzonspor deplasmanı öncesinde gözler yıldız golcü Dusan Vlahovic’e çevrildi. Sağlık sorunu nedeniyle son maçta takımını yalnız bırakan Sırp futbolcun, Trabzonspor maçında oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. Peki Dusan Vlahovic, Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, sağlık sorunları nedeniyle Hoffenheim karşılaşmasında forma giyememişti.
Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic’in Trabzonspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Sabah’ın haberine göre; Sırp golcünün durumu yapılacak son kontrollerin ardından yarın netlik kazanacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun, Vlahovic’in Trabzonspor maçına tam olarak hazır olmaması halinde ilk 11’de Hyeon-gyu Oh’a görev verebileceği aktarıldı.
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