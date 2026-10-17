Gençlerbirliği - Galatasaray CANLI BEIN SPORTS 1 İZLE || Gençlerbirliği - Galatasaray maçı şifresiz canlı izleme linki var mı?
15:05, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Gençlerbirliği - Galatasaray canlı
Trendyol Süper Lig 8. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. Bugün saat 16.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Gençlerbirliği - Galatasaray maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği ve Galatasaray bugün saat 16.00’da Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği - Galatasaray maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY CANLI SKOR
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY CANLI ANLATIM
Gençlerbirliği - Galatasaray maçının canlı anlatımı için
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY CANLI İZLE
Gençlerbirliği - Galatasaray maçını canlı izlemek için
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Başlıklar :GençlerbirliğiGalatasaraySüper Lig