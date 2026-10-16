Beşiktaş o videoyu paylaştı: Hyeon-gyu Oh’un maç öncesi kehaneti gerçek oldu!
Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazandığı maçta iki gol atan Hyeon-gyu Oh, karşılaşma öncesindeki sözleriyle de gündeme geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlıların galibiyetinde başrol oynayan isim ise attığı iki golle Hyeon-gyu Oh oldu.
Beşiktaş Kulübü, karşılaşmanın ardından Güney Koreli futbolcunun maç öncesinde çekilen görüntülerini paylaştı. Videoda Oh'un, Hoffenheim karşısında iki gol atacağını belirtirken Türkçe “İki” dediği anlar dikkat çekti.
Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım
Siyah-beyazlıların paylaştığı görüntüler, Oh'un maç öncesindeki iddiasını sahada gerçekleştirmesi nedeniyle ilgi gördü. 73 ve 79. dakikalarda Hoffenheim ağlarını havalandıran golcü oyuncu, Beşiktaş'ın deplasmandaki 3-2'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.
Beşiktaş, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti.
Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım...
Oh'un maç öncesindeki iddiası...